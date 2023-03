L’Ajuntament de Blanes ha començat els treballs previs per enderrocar l’edifici de l’antic restaurant dels Pins, al passeig de s’Abanell. En el seu lloc s’hi instal·larà una guingueta d’esports nàutics. Aquest és un dels quatre blocs de servei que hi havia en el passeig. El primer d’ells es va enderrocar fa anys a causa dels temporals. Ara, les instal·lacions de l’antic restaurant també han patit els efectes dels últims temporals marítims. Després de diversos anys tancats, ara s’ha detectat que l’estructura està malmesa, i per això s’ha procedit a l’enderrocament. Es preveu que aquest estiu la guingueta ja estigui en funcionament.

Una anàlisi preliminar de l’edifici va detectar que hi havia un important deteriorament de l’estructura, sobretot per l’oxidació dels pilars i altres elements metàl·lics de la terrassa coberta. Aquest informe determina que l’enderrocament caldrà fer-lo amb mitjans mecànics i manuals i els treballs podrien començar la setmana vinent com a molt tard.

Mentrestant, ja s’han fet les desconnexions dels subministraments i es preveu acabar de buidar el local al llarg d’aquest divendres. A partir d’aquí, es començarà l’enderrocament de l’estructura i el forjat. Després, es repicarà el paviment de la planta baixa, que és de gres i formigó.

Una vegada els 306 metres quadrats que ocupa aquest edifici estiguin alliberats, es posarà un paviment de sauló compactat. L’objectiu és que per Setmana Santa ja s’hagin acabat les obres. A partir d’aquí, el municipi vol convertir aquest espai en una guingueta d’estiu pensada per a esports nàutics. La idea és que els banyistes puguin llogar material per fer paddle surf, caiac o windsurf. A més, s’habilitarà un espai d’avançada a la platja per facilitar l'entrada i sortida de les embarcacions que facin servir aquest servei.

L’objectiu és licitar la gestió de l’espai amb el procediment conjunt que fa l’Ajuntament de Blanes amb la resta de serveis de temporada que s’ofereixen en les platges del municipi. Amb la nova guingueta, el govern local vol millorar la imatge d’aquesta franja a primera línia de mar en un dels trams més concorreguts del passeig marítim de Blanes.