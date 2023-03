Josep Santamaria encapçalarà la llista de Junts per Riudellots a les eleccions municipals del 28 de maig. Santamaria, que va néixer fa 37 anys, treballa en una empresa dedicada a les estructures industrials en perfileria d'alumini. Ha estat regidor de l'equip de govern durant aquest mandat, en què ha ocupat la segona tinença d'alcaldia, i les àrees de Participació, Transparència, Bon Govern i Comunicació, Dinamització Econòmica, Règim Intern, Regulació i Noves Tecnologies.

«En mi trobareu una persona dialogant, que vol treballar per millorar el poble i la vida de la seva gent», ha explicat l'alcaldable, que pren el relleu de l'actual alcaldessa, Montserrat Roura. Santamaria, que «entoma el repte amb molta il·lusió i energia», ha anunciat que properament es donaran a conèixer els noms de la llista. «És un equip renovat, del qual me'n sento molt orgullós, i format per gent que té moltes ganes d'aportar la seva mirada al nostre projecte», ha volgut subratllar.

El candidat ha explicat que hi ha tres «culpables» que hagi fet el pas d'encapçalar la llista per a les eleccions. D'una banda, el seu pare, Fermí Santamaria, que va ser alcalde de Llagostera durant 16 anys, i «de qui he après el que significa ser un servidor públic». De l'altra, l'alcaldessa, Montserrat Roura, a qui ha agraït la confiança per haver format part de les darreres dues llistes electorals al municipi. I en tercer lloc, «els veïns i veïnes del poble on viu i d'on és regidor des de fa anys».

A la presentació hi han assistit la presidenta de la Vegueria, Maria Àngels Planas, el president comarcal, Jordi Camps, i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.