L’Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) ha comprat un local de 120 metres quadrats a l’avinguda de les Regions per traslladar-hi el centre civil del Molí. Fins ara, aquest equipament estava al carrer del Doctor Josep Roig Raventós i tenia una superfície útil de 50 metres quadrats. La pandèmia va posar de manifest les mancances del local, que no té ventilació assistida, i finalment el consistori ha optat per traslladar-lo de lloc. El govern local preveu destinar aquest espai en desús a un magatzem per a la secció de Patrimoni Cultural. Quan s’acabin les reformes de les noves instal·lacions, l’ajuntament preveu reactivar-hi els programes de Benestar i Família.

Durant la pandèmia el centre cívic del Molí va haver de tancar perquè era només una sola sala petita i sense possibilitat de ventilació. Això va portar a l’Ajuntament de Lloret de Mar a tancar l’equipament per garantir les mesures sanitàries. Mentrestant, però, el govern local va activar els mecanismes per buscar un nou espai al centre cívic. En una via comercial Ara, el consistori ja ha tancat l’adquisició d’aquests baixos d’un edifici situat a l’avinguda de les Regions, una via comercial que vertebra el barri i que està davant de la plaça dels Drets Humans i molt a prop de la plaça de les Regions. Aquestes dues places tenen molta afluència de gent i això garanteix que el nou centre cívic sigui un espai concorregut i que tingui més visibilitat. Una vegada s’acabin les reformes pertinents, el govern local preveu reobrir el centre cívic del Molí per tornar-hi a fer els programes engegats des de l’àrea de Benestar i Família, com ara la tarda jove, l’espai de salut jove o el reconcilia’t. Es tracta d’iniciatives enfocades a joves en situació de vulnerabilitat. Sis centre cívics Amb la recuperació del Molí, Lloret de Mar tornarà a tenir sis centres cívics dispersats pel municipi. Es tracta dels de Can Carbó, Can Ballell, Can Sabata, Roca Grossa i el Rieral a part del Molí, que dona servei als barris del Molí, Mas Vilà i Can Ribalaigua. Amb aquesta xarxa d’equipaments locals, l’ajuntament busca crear punts de convivència ciutadana descentralitzats i tenir espais de referència socioculturals.