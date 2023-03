El conseller de Salut, Manel Balcells i Díaz, ha visitat aquesta tarda el solar on es construirà el nou centre d’atenció primària d’Hostalric, amb un cost previst de 3,4 milions d’euros entre obra i equipament i elements que el convertiran en un edifici bioclimàtic i sostenible energèticament.

El nou CAP s’ubicarà al carrer Sieria de Sanmartí en una parcel·la cedida per l’Ajuntament i substituirà l’actual edifici del carrer Major que ha quedat obsolet. El conseller Balcells ha explicat que el nou CAP d’Hostalric "serà el primer de Catalunya construït d’una forma absolutament sostenible".

El nou CAP pretén organitzar de forma eficient els espais funcionals, optimitzant els costos constructius i fent una aposta per la sostenibilitat mediambiental, per tal de fer front a l’augment de la població però també per a disposar d’un CAP amb més espai i major accessibilitat. L’edifici constarà d’uns 1.119 m2 de superfície construïda i 12 consultes sanitàries (medicina, infermeria, odontologia, pediatria i obstetrícia i ginecologia). A més, també comptarà amb una àrea administrativa amb despatxos i sales de treball polivalent, àrea de personal amb vestidors, sala de personal, una àrea d’activitats comunitàries amb sales per a grups i una zona de magatzem. Es preveu que les obres surtin a licitació a mitjans d’any, que comencin el desembre d’enguany i que durin un any i mig.

Edifici bioclimàtic

L’edifici serà energèticament passiu, és a dir, sense maquinària que generi energia de forma activa, tal com han exposat els arquitectes responsables de la redacció del projecte (L&L Arquitectura, Anna Prats Subiranas i Joan Valls Matheu), que també han assistit a la visita del conseller. Es disposarà d’il·luminació natural a totes les estances, a través de les façanes i dels patis interiors i es preveu també la instal·lació d’una pèrgola fotovoltaica que produeixi electricitat.

El CAP també incorporarà un mecanisme d’aerotèrmia que consistirà en la renovació mecànica de l’aire amb un sistema de captació de l’aire exterior i l’aprofitament de l'energia del terreny per temperar l’aire. L’edifici també comptarà amb sistemes d’aprofitament d’aigua de pluja per regar la vegetació.