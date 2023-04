El Ministeri de Sanitat ha rebut aquest divendres els 3,2 milions de dosis de la vacuna de la farmacèutica catalana Hipra contra la covid-19 adquirides per l'estat espanyol. Segons un comunicat del Ministeri de Sanitat, la companyia farmacèutica ha entregat oficialment a l'Agència Espanyola de Medicaments les dosis del vaccí, que s'utilitzarà com a dosi de reforç per a persones més grans de 16 anys que hagin rebut la pauta de vacunació amb una vacuna d'ARNm, com les de Pfizer o Moderna. L'entrega arriba després que la Comissió Europea autoritzés fa un mes la comercialització de la vacuna de l'empresa amb seu a Amer.

Hipra ja té llum verda d'Europa per a poder vendre la vacuna anticovid El ministre de Sanitat, José Miñones, ha afirmat que és "un gran dia" i que els investigadors que han fet possible la vacuna d'Hipra, anomenada Bimervax, "són el millor exemple de Marca Espanya".