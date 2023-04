Recullen firmes per salvar la històrica guingueta de cala Bona

Qui és a Tossa de Mar i vol un bon arròs en un entorn privilegiat, es dirigeix a la guingueta de cala Bona. L’espai va néixer l’any 1957 quan en Juan i la Magdalena van decidir obrir el xiringuito en aquest lloc idíl·lic de la Costa Brava, rodejat d’aigües turqueses i al qual només es pot accedir a peu a través del camí de ronda o per mar. Tres generacions han mantingut un negoci que ara es podria acabar.

Eva Llopart, la tercera generació de la família, exposa que tot i guanyar la darrera licitació municipal per a desenvolupar el negoci a l’estiu durant els quatre anys vinents, com cada any obrint de maig a setembre, el juny de 2022 van rebre una notificació de la Generalitat requerint el compliment d’un seguit de normatives que impedien el desenvolupament del negoci a l’espai. El problema rau en el fet que cala Bona està ubicada a l’Espai Natural Protegit del Massís de Cadiretes i la cala està catalogada com a platja natural. L’any 2018 ja van rebre un requisit que els obligava a reduir els metres que ocupaven en un 60%, però ara, indiquen, que els requisits són tals que impedirien, entre d’altres, poder cuinar. «És un calvari. És com una persecució. Nosaltres només vivim d’això. Tenim aquest negoci des de 1957, cuidem la platja, hem rebut certificats d’excel·lència, vigilem l’entorn, netegem, avisem a l’helicòpter si algú es fa mal al camí de ronda... Fins i tot hem evacuat a gent amb barca. El que passa és que hi ha diversos àmbits de l’administració, no només Costes sinó també Medi Ambient, que estan en contra que la guingueta continuï fent l’activitat. Ells consideren que en aquest espai natural no hi ha d’haver guingueta», exposa Llopart.

L’Ajuntament s’ha posicionat a favor de la família, ja que són un emblema del municipi i, de fet, se’ls coneix com «els de cala Bona». Tot i això, ara mateix, no gaudeixen dels permisos per poder obrir aquest estiu. «Tenim una clientela molt familiar, de molts anys, tenim clients d’arreu del món que vénen només per això i sentim que els deixem a l’estacada... Tot plegat és un xoc emocional. Per a nosaltres és molt més que un negoci. És la nostra vida familiar. La meva mare va néixer aquí. Aquí hem viscut moltíssimes coses».

Recollida de signatures

Per tot plegat, la família ha iniciat una recollida de signatures a través del portal change.org (www.change.org/p/salvemos-el-chiringuito-de-cala-bona) amb l’objectiu d’aconseguir que el negoci es pugui mantenir. Per ara, la recollida compta amb més de 1.600 firmes. Des de la família també estan fent vídeos a través de les xarxes socials (@calabonatossa) on alguns dels seus clients més famosos, com la cantant Ruth Lorenzo, expressen les vivències que han experimentat amb els propietaris. Entre els clients que han passat per aquest indret destaquen el president del FC Barcelona, Joan Laporta, o esportistes com Ricky Rubio i actors com Fernando Tejero, entre d’altres.

Una vida lligada a cala Bona

La Paquita Puig, propietària del negoci, explica que porta tota la vida a cala Bona. «Els meus pares m’hi van portar amb dos mesos en un cabàs. Ens instal·làvem allà a l’abril i hi vivíem fins al setembre. Encara recordo que abans, fa molts anys, sopàvem amb la parella de la Guàrdia Civil que estava destinada a vigilar que no hi hagués contraban». La propietària ha estat tota la vida lligada al negoci i assegura que "els meus clients són els meus amics, hi he passat tota la vida aquí, això és casa meva".