El passat 30 de setembre el que havia de ser una nit de festa va acabar amb dues baralles al carrer i diverses persones ferides per arma blanca. Els fets van passar a l’avinguda Just Marlés als afores de la discoteca Disco Privé, que organitzava una festa dancehall, una activitat protagonitzada per ritmes afro caribenys. Després dels fets, l’Ajuntament va emetre un comunicat afirmant que s’havia reunit amb l’empresa britànica Dancehall Episode -que organitza l’esdeveniment «Dancehall Episode Goes Spain»- i que arran dels fets es prendrien les mesures sancionadores oportunes «per erradicar aquest tipus d’activitats i que no tornin a Lloret la temporada vinent».

Ahir, l’oposició lloretenca va emetre un comunicat conjunt signat per Esquerra Republicana, Sumem i Tots per Lloret en què critiquen la «manca de previsió en les mesures preventives» per evitar que es generessin els aldarulls que es van generar en aquesta coneguda zona d’oci nocturn del municipi. En el text, asseguren que «denunciem amb veu clara la manca de previsió per part de l’alcalde i l’equip de govern en l’adopció de les mesures preventives adequades que haurien pogut evitar aquests greus disturbis a l’espai públic. Considerem fonamental que l’administració hagués establert un seguiment intensiu i coordinat entre els organitzadors i les forces de seguretat per prevenir aquesta situació d’inseguretat i violència que va tenir lloc la matinada del dissabte 30 de setembre».

Des de l’oposició afegeixen que calen responsabilitats pels fets ocorreguts. «Exigim que l’equip de govern assumeixi la seva responsabilitat en aquests lamentables esdeveniments i prengui les mesures necessàries per garantir que aquest tipus d’incidents no es repeteixin dins del nostre municipi. És essencial que es treballi de manera col·laborativa amb tots els agents implicats en l’organització d’aquests esdeveniments per evitar un retorn a situacions similars a les que va patir Lloret de Mar l’estiu de 2011».

Els tres grups de l’oposició indiquen que «no n’hi ha prou amb dir-li a l’operador en qüestió que no és benvingut a la nostra vila». Per tot plegat, les tres formacions s’ofereixen a col·laborar per tal de millorar la planificació en aquest aspecte, tot i que demanen «accions contundents i concretes» de cara als responsables d’aquestes activitats d’oci nocturn.

Milers de seguidors

Els organitzadors d’aquesta festa de dancehall compten amb milers de seguidors a les xarxes socials i s’associen amb clubs d’oci nocturn per fer festes temàtiques protagonitzades per ritmes afro caribenys i que tenen un gran poder de convocatòria entre el públic jove i entre els turistes