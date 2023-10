Hernández: «Les hectàrees de l’espai Isozaki són un projecte de futur a Blanes»

El nou alcalde de Blanes, el socialista Jordi Hernández, està més que satisfet del pacte aconseguit amb Junts, Grup Blanes i Blanes Sí, que li atorga majoria. Hernández reivindica el turisme com a motor econòmic i apunta a França com el mercat a captar. Tot i que també té altres objectius que considera transversals amb l’anterior com el de dinamitzar l’activitat cultural,i entén que el seu municipi, en la pugna pel visitant gal, amb prou feines perd proximitat respecte a altres localitats de la Costa Brava, però que incorpora l’atractiu d’estar molt a prop de Barcelona. Un dels projectes que el nou batlle vol recuperar és la projecció de l’illa Izosaki.

D’altra banda, el batlle celebra també el consens que es pot generar gràcies a les majories socialistes de la Costa Brava Sud en les darreres eleccions. «Ara el moment és molt bo», precisa després que els socialistes governin també a la veïna localitat de Lloret de Mar, amb què espera mancomunar serveis, perquè entén que s’han d’acostumar «a treballar més de la mà«. Un govern socialista a Madrid també ho considera un suport al desenvolupament de tot el seu programa i recorda que l'anterior presidenta del Congrés, Meritxell Batet, va estar a la seva presentació electoral, i que també va rebre la visita en campanya de la ministra Raquel Sánchez.

El projecte Isozaki de futur

Un dels plats forts que el nou govern vol recuperar és el projecte de l’illa Isozaki per dinamitzar Blanes, però el batlle descarta fer-ho tal com es va plantejar inicialment. Cal recordar que la idea del projecte Isozaki es va començar a gestar a finals dels anys noranta i preveia construir un complex faraònic que inicialment comptava amb una inversió de 500 milions per part d’inversors privats. De fet, l’arquitecte japonès Arata Isozaki (1931-2022), un dels més prestigiosos a nivell internacional, va presentar una projecció de com havia dissenyat l’espai. Però tot plegat va caure pel seu propi pes a mesura que van anar canviant els governs de la localitat.

Ara, però, Hernández preveu buscar inversors per dinamitzar les 6,6 hectàrees municipals on inicialment es preveia fer aquesta construcció. «Nosaltres ho vam dir durant la campanya, creiem que les hectàrees de l’espai e Isozaki són un projecte de futur a Blanes. Però no tal com es va plantejar inicialment. Recordem que són 6,6 hectàrees de terreny municipal on, a nivell de POUM, es mantenen els usos inicials: encara hi ha els 10.000 metres quadrats per a equipaments municipals, 5.000 metres quadrats més per a un auditori i una part privada que serien 15.000 metres quadrats per a desenvolupar equipaments hotelers», exposa l’alcalde.

"Nosaltres ho vam dir durant la campanya, creiem que les hectàrees de l’espai e Isozaki són un projecte de futur a Blanes. Però no tal com es va plantejar inicialment. Recordem que són 6,6 hectàrees de terreny municipal on, a nivell de POUM, es mantenen els usos inicials" Jordi Hernández - Alcalde de Blanes

De fet, el batlle s’ha posat mans a l’obra per començar a reviscolar aquesta idea i assegura que s’ha reunit amb diferents inversors per estudiar usos per a l’espai que actualment està ocupat per aparcaments i una zona esportiva. «Nosaltres mirem a l’illa amb carinyo. Per ara el que hem fet és provocar visites per veure quina viabilitat pot tenir el projecte. De moment ens estem reunint amb inversors i és una qüestió que tenim present per donar un cop d’efecte per al futur de Blanes. Recuperar la dinamització d’aquesta zona seria una millora per a molts barris adjacents», subratlla l’alcalde.

L’Ajuntament estudiaria l’opció d’arribar a acords amb inversors particulars per a una llarga durada. Tot i que Hernández subratlla que la idea encara és molt verda i que qualsevol passa endavant anirà condicionada a trobar finançament, un finançament que haurà de ser molt probablement de caràcter privat. «S’hauria de fer un projecte nou. De moment no hi ha res. Estem quedant amb inversors i ens hem posat com a repte dignificar la zona, per començar a donar uns usos en aquell espai. Quan parlem d’illa Isozaki, ho fem com a referència històrica però no per tirar endavant aquell projecte. Volem aprofitar els usos per potenciar tota aquella zona que serà un motor de canvi. La gent hi veu possibilitats d’inversió perquè els usos estan lligats a espais diversos sense necessitat de fer ni pla parcial ni de retocar el POUM. Això facilita molt que a l’inversor el pugui atraure», conclou.