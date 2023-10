L’Ajuntament de Blanes haurà de retirar 13 palmeres afectades i malmeses per l’escarabat morrut. A petició del consistori, l’empresa que s’encarrega del manteniment i reposició de l’arbrat i l’enjardinament del municipi, la Fundació Aspronis, va redactar un informe al setembre on s’avaluaven els riscos dels exemplars que hi havia al municipi. Després d’analitzar els punts febles de les 40 palmeres estudiades, s’han fet dues recomanacions principals. Per una banda, fer revisions periòdiques i els tractaments per combatre la plaga i, la segona, retirar totes aquelles que tinguin alguna alteració considerable o diverses alteracions menors.

Per això, es recomana actuar amb urgència en 13 palmeres. D’aquestes, set pateixen un escanyament del fals tronc en més del 30% de la secció. Hi ha sis palmeres més que presenten cavitats i escanyaments a la zona basal del fals tronc. De moment s’ha retirat la que presentava més perill i que estava ubicada a la Plaça Catalunya. També s’ha retirat un pi pinyoner de S’Abanell Parc que havia quedat malmès per un coet durant la revetlla de Sant Joan.