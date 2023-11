Un accident entre tres vehicles a la C-63 al seu pas per Vidreres ha provocat tres ferits. Segons la informació del Servei Català de Trànsit, els fets han tingut lloc a les cinc de la tarda al punt quilomètric 6,8 quan els vehicles han envestit un darrere l'altre. Dues unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i l'helicòpter medicalitzat s'han traslladat a lloc per atendre els afectats, dues dones i un home, que han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta amb ferides menys greus. Al lloc també hi han anat els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra.

La calçada ha estat tallada en ambdós sentits durant més d'una hora, fet que ha provocat retencions de fins a tres quilòmetres en ambdós sentits.