La secció quarta de l'Audiència de Girona ha jutjat dos acusats que s'enfronten a 15 anys de presó cadascun per una violació grupal que va tenir lloc en un apartament de Lloret de Mar el 2015. Segons ha narrat la víctima, que tenia 17 anys en el moment dels fets, havia acudit entre 9 i 10 hores en una discoteca del municipi tota sola, i de seguida els dos acusats se li van acostar. Tant la víctima com els processats eren turistes. Ells van preguntar-li com es deia i van començar a tocar-li la cama, de tal manera que van incomodar-la. Ella volia marxar, però un cop fora del local van amenaçar-la amb un ganivet i van obligar-la a anar amb ells en un apartament.

Un cop allà, van intentar treure-li la roba sense èxit i un d'ells va obligar-la a fer-li una fel·lació. Després de l'agressió, la víctima va adonar-se que no tenia el mòbil. Consentit Els processats han assegurat que ambdós van tenir relacions sexuals amb ella però que van ser consentides. També han dit que van robar-li a la víctima un mòbil i un aparell de música, i que quan la noia va adonar-se'n van iniciar una discussió. Segons la seva versió, ella va exigir-los que li tornessin els aparells i no volia sortir de l'habitació fins que els recuperés, però un d'ells va empènyer-la perquè sortís, i la víctima s'hi va tornar. Llavors van marxar corrents. Tots dos han manifestat que aquella nit havien begut, tot i que un d'ells més que l'altre. L'informe forense va objectivar lesions físiques a la víctima, que segons l'acusació es deuen a l'agressió sexual, mentre que segons les defenses va ser conseqüència de la disputa pel mòbil. Les defenses retreuen que la versió de la víctima no és persistent perquè ha canviat parts del relat durant tot el procés, com ara el fet que no mencionés l'agressió sexual quan va interposar la denúncia. La fiscal ha resolt que no ho va fer perquè quan va anar a la comissaria de Mossos d'Esquadra no va fer en presència del seu pare i no volia que se n'assabentés.