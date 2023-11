Tossa de Mar treballa per atraure més turisme asiàtic

Els empresaris del sector d’hostaleria de Tossa de Mar han incorporat una nova paraula en el seu vocabulari: hwan-yeong (que traduït del coreà vol dir benvingut). Tot plegat respon a l’increment exponencial que ha viscut el municipi de turistes provinents de Corea del Sud. Un fet que des de l’Ajuntament atribueixen, en part, al videoclip de la cantant de K-pop YooA, que va ser un fenomen de masses en aquest país asiàtic. La curiositat dels coreans és tal que fins i tot l’ambaixador de Corea del Sud a Madrid ha visitat el poble aquesta setmana.

El cas és que, segons apunta el president de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria del municipi, Francesco Zucchitello, els turistes d’aquesta nacionalitat que han visitat Tossa s’han deixat una mitjana de mig miler d’euros diaris. Unes xifres que han enlluernat als empresaris del sector, que veuen en els asiàtics una oportunitat per desestacionalitzar-se i atraure visitants d’alt poder adquisitiu.

«Hem d’aprofitar la predisposició i el moment que estem vivint amb aquest fenomen coreà, però no és senzill perquè no tenim entitat ni capacitat per fer-ho sols, i hem de veure si aconseguim la implicació de la Generalitat i de turisme d’Espanya», explica Zucchitello. El president del gremi afegeix que «la despesa mitjana del coreà són 400 euros diaris, amb 2.500 euros de despesa mitjana per cada persona amb estades mínimes de 7 nits, i per això és un client que el desitgem tots, perquè té una capacitat de despesa molt important i, a més a més, ve tot l’any i no només als mesos d’estiu. Això és també perquè ara hi ha uns 10 vols diaris que connecten Barcelona i Seül». Per a Zucchitello, tot plegat esdevé una gran oportunitat per fer un gir cap a un model turístic més sostenible. «Cal fer un canvi de model, identificar les mancances que hi ha i impulsar polítiques de promoció turístiques que es moguin cap a on volem anar», subratlla.

Hem d’aprofitar la predisposició i el moment que estem vivint amb aquest fenomen coreà, però no és senzill perquè no tenim entitat ni capacitat per fer-ho sols, i hem de veure si aconseguim la implicació de la Generalitat i de turisme d’Espanya Francesco Zucchitello - President de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tossa de Mar

La marca Tossa Turisme

Una de les maneres de promoure aquests canvis podria ser amb la marca Tossa Turisme, que compta amb l’adhesió de tots els empresaris del sector del municipi, que són 580 empreses. La marca va començar a caminar l’any 2020, tot i que els seus estatuts daten de l’any 2005. Ara, el nou consistori preveu engegar una convocatòria pública per contractar un «directiu públic professional» que formarà part de l’organigrama de l’Ajuntament i alhora serà el gerent de la marca Tossa Turisme. La regidora Ana Abellán exposa que aquesta figura es podria incorporar de cara a l’any que ve «ens agradaria que fos abans de Setmana Santa». Abellán coincideix amb Zucchitello i conclou que cal buscar maneres per atraure aquest turisme asiàtic: «Cal canviar el model de sol i platja que tenim i ir-lo més», conclou.