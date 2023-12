Prop de 150 veïns de Lloret Residencial i Mont Lloret tenen l’aigua «punxada»

El passat 15 de novembre el Butlletí Oficial de l’Estat va recollir el decret d’alcaldia en què l’Ajuntament exposa que tallarà el subministrament d’aigua a prop de 150 veïns residents a les urbanitzacions de Lloret Residencial i Mont Lloret. Un fet que s’executarà en els propers 15 dies si aquests no es donen d’alta a la companyia municipal, Aqualia.

Segons exposen des de l’Ajuntament, aquestes urbanitzacions depenien del subministrament d’una empresa privada fins que el juliol de 2022 el govern local va signar un conveni amb la propietat per municipalitzar el servei d’aigua després d’anys de problemes amb l’anterior empresa que proporcionava el servei, Riera de Cabanyes. Aleshores, Aqualia es va fer càrrec dels serveis de subministrament i els residents d’aquestes dues urbanitzacions passaven a tenir les mateixes condicions que la resta de ciutadans del municipi.

«Aqualia es va fer càrrec del servei. Aleshores els veïns s’havien de donar d’alta a la nova companyia. Els veïns s’havien de donar d’alta i fer el canvi de comptador per tal que es fes la lectura de l’aigua», exposa el regidor responsable d’aquesta àrea, Nino Gómez.

El problema radica en el fet que tots aquests veïns no han fet el canvi, tenen comptador, però no paguen el consum d’aigua i d’altres estan connectats al servei sense estar donats d’alta. Nino Gómez - Regidor de Junts a l'Ajuntament de Lloret

«El problema radica en el fet que tots aquests veïns no han fet el canvi, tenen comptador, però no paguen el consum d’aigua i d’altres estan connectats al servei sense estar donats d’alta. Des dels Serveis Jurídics vam decidir que totes aquestes vivendes que consumeixen aigua de manera irregular o bé es regularitzen o bé es fa el tall de subministrament. Recordem que qualsevol que tingui problemes socials o econòmics pot acudir a serveis socials de Lloret i s’actuarà en conseqüència, però hem revisat cas per cas i no ens consta cap expedient obert ni cap sol·licitud en tràmit», subratlla Gómez, que afegeix que «ara mateix les lectures són errònies perquè no sabem el consum real que hi ha. Només tenim el consum de l’aigua que s’aboca i això també ens preocupa a l’hora de prendre mesures per l’actual estat de sequera», conclou.