La «Marxa pels Valents» de Caldes de Malavella ha aconseguit una recaptació rècord: 18.570 euros. Uns diners que es destinen a la investigació del càncer infantil a l’Hospital Sant Joan de Déu.

A la marxa celebrada diumenge hi van participar unes 1.300 persones. L'activitat està organitzada per la Policia Local de Caldes de Malavella amb el suport de l’Ajuntament.

Els diners recaptats són una suma dels obtinguts amb forma de dorsal de la marxa, les activitats prèvies solidàries d’entitats locals i la venda de productes del marxandatge #pelsvalents.

Aquest any la xifra de recaptació ha superat amb escreix la quantitat de les darreres edicions, de fet l’any passat l’aportació va ser de 15.000 euros aproximadament, indica l'ajuntament en un comunicat.

El sotsinspector de la Policia Local de Caldes, i ànima del projecte, Xavi Muñoz, expressa el seu "sincer agraïment a la generosa col·laboració i suport de tot el municipi. Un any més, el poble de Caldes (comerços, entitats, voluntaris i veïns i veïnes) s’han bolcat en aquesta causa i això ens dona força per començar a treballar en l’edició de 2025.”

Per l’alcalde Salvador Balliu “és un goig veure com la marxa creix cada any, enguany hem superat de molt la recaptació amb una donació de més de 18.000 euros. És un veritable orgull com a alcalde veure com el poble s’ha fet seva aquesta jornada i la marxa ha passat a ser un dels dies grans a casa nostra. Vull agrair a tothom que ho fa possible, però en especial al cos de la Policia Local que treballen durant tot l’any per millorar l’esperança d’aquests petits valents”, assegura.

La iniciativa #pelsValents, que ja arriba a més de 200 cossos de seguretat catalans i espanyols, des de la policia local, protecció civil, agents rurals i IPAs, ha recaptat fins al moment més de 800.000 euros.