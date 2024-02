L'Ajuntament de Blanes ha desallotjat setze persones que vivien en un bloc de pisos del municipi per una esquerda que hi havia a l'estructura de l'edifici. El consistori havia fet diversos requeriments al propietari de l’edifici perquè arreglés l’esquerda i ara s’ha decidit fer les obres però desallotjar els habitants de forma preventiva. Tècnics municipals asseguren que el risc més elevat és en la part de l’escala comunitària i confien que en una setmana es pugui resoldre el major perill. Mentrestant, el consistori ha ofert allotjament a les cinc famílies afectades i de moment hi ha onze persones que han decidit anar a una pensió que hi ha al poble. Les cinc restants han preferit anar en cases d'amics o familiars.

Aquest dimecres es van desallotjar setze famílies que viuen en un edifici de la plaça de Medellín de Blanes. Es tracta d’un edifici que té problemes estructurals i que des de fa temps l’Ajuntament de Blanes va al darrera de la propietat perquè ho arregli. L’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, ha assegurat que havien enviats “diversos requeriments”. Finalment, els tècnics municipals van fer una visita de revisió aquest dimecres i van acordar desallotjar els deu habitatges que hi ha a l’escala de veïns de forma preventiva.

A tots ells se’ls va oferir un allotjament mentre durin els treballs per resoldre l’esquerda. Aquest dijous a primera hora del matí ja hi havia operaris arreglant-ho i es podia veure part de l’escala apuntalada. De fet, l’alcalde ha assegurat que aquest és el punt de “més risc” que té l’edifici i els treball de rehabilitació estructural en aquest punt preveuen que s’acabin d’aquí a una setmana. Per això Hernández s’ha mostrat confiat que potser “d’aquí a una setmana” els setze veïns puguin tornar a casa.

Entre dos i tres mesos

La Policia Local de Blanes va ajudar als veïns en el desallotjament voluntari, que va començar a un quart de cinc i no es va donar per tancat fins pràcticament dos quarts de deu de la nit. En tot aquest temps, els veïns van poder recollir les coses de casa seva que es volien emportar durant tots aquests dies que no podran entrar al pis. A partir d’ara, però, l’edifici estarà tancat a tothom excepte als tècnics i treballadors que hauran de refer les deficiències estructurals.

Els treballs podrien allargar-se entre dos i tres mesos, tot i que l’esquerda que ha propiciat el desallotjament és la que hi ha a l’escala comunitària i que en una setmana es podria resoldre. A partir d’aquí, els tècnics valoraran si és segur pels veïns tornar a casa mentre s’acaba la resta de la rehabilitació.

En aquesta escala comunitària hi ha deu habitatges, però dos d’ells estan buits. Des de l’ajuntament van estar fent tasques per localitzar els possibles inquilins que hi havia en aquests dos pisos deshabitats però finalment ningú va respondre i van comprovar que no hi vivia ningú.