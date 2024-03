L'empresa de reciclatge de bateries Exide, situada a Bonmatí, ha patit un petit incendi. Des de Bombers expliquen que "a dos quarts i set minuts de les sis de la tarda s'hi han desplaçat fins als llocs dels fets tres dotacions, les quals en arribar han vist una columna de fum". Tot i això, asseguren que "els mateixos treballadors s'han encarregat d'apagar el foc". L'origen de les flames han sigut uns filtres que s'han encès per un excés de temperatura. Finalment, els Bombers han comprovat que no hi hagués revifalles i han marxat.

No és la primera vegada que es produeix un ensurt com aquest. El 2 de setembre de l'any passat els veïns de Sant Julià de Llor i Bonmatí es van aixecar preocupats en veure sortir una columna de fum de l'empresa Exide. Aquella vegada, però, es van cremar una pila de bateries de cotxes d'uns cinc metres d'alçada. Ensurt a Bonmatí per un incendi a l'empresa de reciclatge de bateries Exide Preocupació entre els veïns Aquesta empresa de reciclatge de bateries no és desconeguda pels veïns, que han reiterat en més d'una ocasió la seva preocupació per patir els efectes de tenir una companyia que treballa amb elements contaminants tan a prop. De fet, el mes de juliol de l'any passat el departament de Salut va fer un anàlisis de plom en sang a un centenar d'infants i també a dues dones embarassades per determinar si la seva salut corria risc després que la plataforma de veïns ho demanés en reiterades ocasions. Les proves van resultar negatives en un 99% dels casos.