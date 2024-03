Els Mossos d’Esquadra han detingut a Sils tres homes que van robar la bossa de mà a una dona a Santa Coloma de Farners i van retirar 900 euros de la targeta de la víctima.

Els lladres van entretenir la dona quan sortia de comprar d’un supermercat i els Mossos van poder arrestar els tres presumptes lladres poc després i recuperar el botí . Els detenguts són tres homes de 45, 46 i 56 anys que compten amb antecedents policials i estan acusats de ser presumptes autors d’un furt i una estafa.

Els fets es remunten al dia 6 de març al migdia, quan una dona sortia de comprar d’un supermercat de Santa Coloma de Farners i estava carregant les bosses en el seu cotxe. Va ser en aquest moment quan un home la va distreure demanant-li si els carros anaven amb moneda i un segon autor va aprofitar per robar la bossa de mà que havia deixat sobre el seient de l’acompanyant. La bossa de mà contenia diners, ulleres de sol, documentació personal diversa, una targeta de crèdit, claus i un telèfon mòbil.

Objectes ben amagats

La víctima va donar l’avís i els Mossos van començar la recerca fins a localitzar als autors poc després a quarts de dues, circulant amb el seu vehicle per Sils. Els Mossos van fer comprovacions i van localitzar part dels objectes sostrets amagats en un contenidor de reciclatge de vidre situat en l’aparcament proper del lloc on havien aturat els tres homes. La resta d’objectes que faltaven, el telèfon mòbil, les ulleres de sol amb l’estoig i 890 euros en efectiu, els agents els van trobar amagats dins del compartiment de plàstic que allotja el cinturó de seguretat.

A banda, com explica la policia, es dona la circumstància que la víctima, seguint indicacions de la policia, va fer comprovacions en el seu compte i li havien fet un reintegrament de 900 euros amb la targeta sostreta just després de cometre el furt. Per aquest motiu els tres homes van quedar detinguts inicialment per un furt però posteriorment també per una estafa.

Com evitar els furts

Els Mossos d’Esquadra avisen que els autors aprofiten per cometre el furt quan les víctimes entren a comprar en supermercats o bé quan tornen al cotxe quan ja ho han fet. Els lladres són habitualment tres per tal de repartir-se les tasques: un distreu a la víctima, l’altra furta la bossa de mà –o qualsevol altra cosa de valor- de l’interior del vehicle i el tercer espera dins d’un vehicle en marxa per fugir ràpidament del lloc.

Per tot això donen alguns consells de com evitar aquests furts: