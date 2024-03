Un acusat de maltractar i amenaçar la parella durant anys a Lloret s'enfronta a més de 15 anys de presó

La secció quarta de l'Audiència de Girona ha jutjat un home acusat de maltractar, amenaçar i insultar a la seva parella durant sis anys de convivència al seu domicili de Lloret de Mar. Segons ha explicat la víctima en un llarg interrogatori, van iniciar la relació cap a l'any 2011 i al cap d'un temps van iniciar una convivència que va allargar-se uns sis anys. Al principi la relació era "molt bona", però al cap d'un any van començar els maltractaments físics i verbals: "va començar picant-me amb el dit a la cara", ha relatat la dona, "i va anar a més amb puntades de peu a l'abdomen, al cap o on li anés la cama, a ell li era igual", ha dit. També la insultava, tractant-la d' "analfabeta" i fent-la callar.

Els maltractaments solien tenir lloc dins l'habitatge, però també hi hauria hagut episodis dins el cotxe: "em va fer tornar a casa a canviar-me perquè duia faldilla", ha manifestat.

També exercia una situació de "control absolut" sobre on anava, amb qui i amb qui parlava, tant si estava pel carrer o si tenia una conversa telefònica. En aquest sentit, la víctima ha indicat que sempre li agafava el telèfon per saber amb qui es veia i que tenia una actitud de gelosia i desconfiança cap a ella que sempre anava a més.

Era ella qui treballava i qui portava ingressos a casa, però tot i això, "no em deixava ni comprar-me roba".

També ha contestat a preguntes de la fiscal que havia tingut relacions sexuals consentides, però també de no consentides, i que, tot i que li ho feia saber, ell la violava.

La seva filla, que vivia en un altre municipi, ha declarat que no va tenir mai gaire relació amb l'acusat, però que li havia sentit fer comentaris despectius cap a la seva mare. "Li deia que callés perquè ella no tenia estudis". Durant el temps que va durar la relació va perdre contacte amb la seva mare, perquè de vegades "em posava excuses", i d'altres desapareixia uns dies sense donar explicacions. També ha explicat que durant un viatge que van fer ambdues, el processat es passava el dia trucant-li i ella s'havia de posar al telèfon per acreditar que estaven juntes. Així mateix, ha conclòs que la víctima ha canviat després dels fets: "no és la que jo recordo que era".

Pallissa per un WhatsApp

L'incident que va posar fi a la relació va ser el 16 de desembre de 2018, un dia que el processat va propinar una pallissa a la víctima per un whatsapp que li havia enviat la seva filla. Ell li va agafar el mòbil i al llarg del dia es va anar posant més agressiu, fins que a la nit va començar a agredir-la amb força. Ella va fugir de casa i va demanar ajuda als veïns al replà. Una família que va acudir a auxiliar-la ha relatat que la dona estava amb molta ansietat i que cridava "em matarà". La noia que va trucar a la policia ha indicat que van haver de contenir el processat a la porta de casa perquè estava agressiu i volia endur-se-la.

L'exploració física que li van fer després d'aquest episodi va objectivar diverses lesions físiques. Pel que fa als informes de l'equip tècnic, han indicat que la víctima pateix un trastorn d'estrés posttraumàtic compatible amb els fets denunciats. Sobre això, la víctima ha manifestat que aquesta vivència va "anul·lar-la" com a persona. També ha manifestat que ha de fer voltes pel poble per no haver-se'l de trobar pel carrer.

El processat ha negat els fets, assegurant que la dona va dir-li que l'"enfonsaria" després d'una discussió sobre una conversa de WhatsApp. S'enfronta a 15 anys i mig de presó per diversos delictes de violència física i psicològica, maltractaments, amenaces, lesions, violació i lesions en l'àmbit de la violència de gènere. Per contra, la seva defensa en demana l'absolució.