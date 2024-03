Blanes serà la Vila Gegantera de les Comarques Gironines d'enguany

Una de les entitats blanenques que sempre que organitza alguna activitat mou una gran quantitat de públic és la Colla Gegantera de Blanes, que aquest 2024 celebrarà la XXV Trobada Gegantera. És el seu acte més emblemàtic, el què arrossega sobretot públic infantil i familiar, amb la participació de colles d'arreu del territori català.

Però, abans que arribi aquesta assenyalada activitat que s'escau a finals d'estiu, la ciutat on comença la Costa Brava viurà una festa encara més grossa. Això és perquè enguany l'entitat blanenca, de la mà de l'Ajuntament de Blanes, organitzarà diversos esdeveniments amb un altre motiu molt més especial. Se l'ha nomenat 30a Vila Gegantera de Comarques Gironines, i això significa que al llarg de tot l'any l'afició gegantera omplirà de festa la ciutat en diferents ocasions.

Aquesta setmana la Colla Gegantera de Blanes ha presentat el cartell oficial de l'esdeveniment. La presentació l'han encapçalat l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, i el cap de colla, Esteve Rams. També els van acompanyar els regidors de Promoció de la Ciutat i Cultura, Joan Felip i Jordi Calvet, respectivament; la presidenta coordinadora de Colles Geganteres de les Comarques Gironines, Clara Anglada; i membres de l'entitat gegantera blanenca.

Tret de sortida de la 30a Vila Gegantera

El tret de sortida del cicle d'activitats tindrà lloc el darrer cap de setmana del mes d'abril, és a dir: els dies 27 i 28. Durant aquells dies la Colla Gegantera de Blanes, amb el suport de l'Ajuntament, ha organitzat un esdeveniment de grans dimensions amb més d'una quarantena de colles convidades amb els seus respectius acompanyats.

Seran prop de 2.000 persones, a les que cal sumar la gran quantitat de públic assistent, tant local com de poblacions de l'àrea d'influència de Blanes, així com seguidors fidels del món geganter que es mouen arreu del país en ocasions destacades, com ho serà aquesta. Al llarg de tot un cap de setmana la població organitzadora i el seu entorn esdevenen el centre d'atenció del món geganter a Catalunya.

La celebració començarà el dissabte a dos quarts d'onze del matí amb una visita guiada que transcorrerà pels punts de major interès del municipi, amb la participació estel·lar dels set capgrossos de la Colla Gegantera. L'activitat du per nom 'Descobreix Blanes', i tothom que hi participi ha de poder trobar -amb l'ajuda d'un mapa i una ruta marcada- els set capgrossos de la Colla Gegantera de Blanes que s'estaran al costat dels elements d'interès d'arreu del municipi.

Després de seguir aquesta ruta, les següents activitats ja s'emplacen de cara a la tarda del dissabte, a partir de les quatre de la tarda. Primer hi haurà la Plantada de Gegantons a la Plaça Verge Maria, seguida a les cinc de la tarda per una cercavila de petit format, perquè la puguin seguir la canalla que duu els gegantons. Transcorrerà pel nucli històric i acabarà al Passeig de Mar, on a un quart de set de la tarda hi haurà un concert familiar amb els 'Folkids'.

Finalment, la jornada es tancarà a dos quarts de nou de la nit amb un Sopar de Colles al mateix Passeig de Mar, una espectacular Nit de Foc a dos quarts de deu a la Plaça de l'Església, i un Concert amb D-Covers que, novament, s'acollirà al recinte del Passeig de Mar. L'endemà diumenge, 28 d'abril, serà quan arribarà el moment de la 'Festa Grossa' del cap de setmana.

Jornada Central del tret de sortida

La jornada central dels actes inaugurals de la 30a Vila Gegantera de Comarques Gironines començarà ben d'hora, a dos quarts de deu del matí, amb la plantada dels gegants de la quarantena de colles d'arreu del territori gironí a qui s'ha convidat a participar. A mesura que vagin arribant al Passeig de Mar se'ls anirà oferint un esmorzar popular per anar agafant forces de cara a la monumental Cercavila de Gegants que començarà a dos quarts de dotze del migdia.

Farà un llarg recorregut pel nucli històric fins a arribar de nou al Passeig de Mar, on a la 1 del migdia hi haurà un monumental 'Ball de Vila'. Totes les colles interpretaran de manera conjunta, amb els seus gegants, una dansa que s'haurà assajat prèviament a les respectives localitats d'origen. Així s'arribarà al 'Final de Festa', amb la part més protocol·lària que inclourà parlaments i agraïments, reblada a dos quarts de tres pel Dinar de Colles al mateix Passeig de Mar.

Mural d'Art Urbà dels Gegants i Concurs Infantil

A banda dels actes que formen part del programa oficial del cap de setmana del 27 i 28 d'abril, aquells mateixos dies també hi haurà d'altres activitats relacionades amb l'esdeveniment geganter. Un d'ells és el Mural d'Art Urbà dedicat als gegants de Blanes, en Gastó i na Caterina, que es començarà a executar aquell cap de setmana. L'ha dissenyat l'artista blanenca Maria López, i també inclourà diferents elements de la colla.