Lloret de Mar preveu instal·lar la dessalinitzadora mòbil a finals de maig

El Gremi d'Hotelers i l'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) han anunciat que preveuen instal·lar la dessalinitzadora mòbil a finals de maig, quan confien tenir tots els permisos necessaris que encara els falten. A partir d'aquí la posaran en funcionament tan de pressa com sigui possible perquè comenci a donar servei al centenar d'empresaris que s'han mostrat interessats a utilitzar l'aigua dessalada per omplir les piscines. La planta s'instal·larà en un marge del passeig marítim i agafarà l'aigua d'un pou de captació ja existent. Una vegada tractada, s'abocarà a uns dipòsits i els hotels hauran d'anar-la a buscar amb camions cisterna.

El municipi de Lloret de Mar ja ho té tot a punt per instal·lar la dessalinitzadora mòbil que haurà de donar aigua a les piscines d'hotels del municipi. Concretament s'instal·larà a la Roca d'en Maig, a l'extrem sud del passeig marítim del municipi. El regidor del Servei d'Aigua de Lloret, Nino Gómez, ha detallat que l'aigua es captarà d'un pou que hi ha al Museu del Mar del municipi. Es tracta d'aigua salada que anirà fins a la planta de tractament d'aigua.

Una vegada s'hagi tret la sal de l'aigua, es guardarà en uns dipòsits de 25.000 litres. Des d'allà es transportarà per canonades en un punt de càrrega i descàrrega al passeig de Manel Bernat al davant del tram de passeig marítim que hi ha a l'entrada a Lloret per l'avinguda de Just Marlés. En aquesta zona hi haurà habilitada un punt perquè els camions cisterna omplin els vehicles d'aigua i la transportin fins als hotels interessats. Gómez ha detallat que aquest punt s'ha calculat per afectar al mínim el trànsit que hi ha en temporada alta.

Per als camions cisterna, els empresaris turístics i l'Ajuntament de Lloret de Mar ha signat un conveni amb algunes empreses del municipi i de les rodalies per tal que facin viatges de forma periòdica.

Un centenar d'empreses interessades

El president del Gremi d'Hotels de Lloret de Mar, Enric Dotras, ha detallat que a dia d'avui ja hi ha 103 empreses que formen part del projecte de la dessalinitzadora mòbil. Es tracta d'hotels de Lloret de Mar, en la major part, però també hi ha empreses turístiques de Tossa de Mar (Selva) i el complex esportiu i hoteler Camiral de Caldes de Malavella (Selva). Dotras ha confirmat que preveuen engegar la dessalintzadora entre finals de maig i principis de juny, una vegada hagin aconseguit tots els permisos necessaris. El president es mostra confiat en la resposta positiva de l'administració, després de les converses que han tingut amb el Govern i la bona rebuda que ha tingut la proposta de la dessalinitzadora mòbil.

En aquests moments, Nino Gómez ha detallat que estan pendents de l'autorització del Departament d'Acció Climàtica. Per aconseguir-la, el consistori ha enviat unes analítiques sobre la qualitat de l'aigua que té el pou des d'on es traurà l'aigua salada. "Lloret de Mar té el reconeixement de bandera blava des de fa molts anys i per tant la qualitat de l'aigua la tenim garantida", ha afegit el regidor de Lloret de Mar. Per això detalla que ja han donat resposta a tots els requeriments necessaris i confien en què aviat tinguin la resposta de la Generalitat.

Una vegada hi hagi el vistiplau, el Gremi d'Hotels i l'ajuntament engegaran tota la maquinària per poder tenir la planta tan ràpid com sigui possible. En aquest sentit, Dotras no creu que la convocatòria d'eleccions catalanes afecti als terminis, ja que preveuen que les autoritzacions pertinents estiguin abans de la data de les eleccions i, en qualsevol cas, ara es tracta d'una qüestió de tràmits burocràtics i tècnics més que no pas una decisió política.

El motiu d'ubicar la planta a la Roca d'en Maig és per la seva proximitat al mar i també perquè per aquest punt hi passa una canonada que barreja la salmorra i l'aigua regenerada i l'aboca 1,5 km mar endins. Per tant, la salmorra que s'extregui del tractament de l'aigua s'inclourà en aquesta canonada de desembocadura i es barrejarà fins a retornar-ho al mar.

A l'expectativa

De moment, el projecte té un cost únicament privat, malgrat que l'Ajuntament de Lloret de Mar ha participat en l'elaboració del projecte. Malgrat tot, el consistori està a l'expectativa de veure si en un futur cal que s'hi involucri per manca d'aigua. Si bé han remarcat que l'aigua que tractarà la planta mòbil no serà potable, el consistori estudia que en un futur pugui tractar-se per oferir servei al municipi. "Des del primer moment, el Gremi d'Hotels ha confirmat el seu compromís en abastir d'aigua Lloret de Mar", ha remarcat l'alcalde Adrià Lamelas.