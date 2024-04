Sant Hilari Sacalm inicia els tràmits per municipalitzar l'aigua després de vuit anys de litigis

El ple de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm ha aprovat iniciar els tràmits necessaris per a la municipalització del servei d'aigua al municipi. La mesura arriba després d'un llarg litigi de vuit anys, que el consistori ha mantingut amb l'empresa que fins ara era la propietària de la xarxa de subministrament. Fa vuit anys, el consistori va començar l'expropiació d'aquesta xarxa, fet que va derivar en el procés als tribunals. Amb l'aprovació per part del ple, format per Independents de les Guilleries, ERC i Junts, de tirar endavant la municipalització, l'Ajuntament aconsegueix així assegurar que la gestió i el servei d'aigua "sigui finalment públic". A banda, es preveuen diverses inversions per millorar el servei.

En aquest sentit, es faran intervencions als diversos pous que té el municipi per a la captació d'aigua i es construirà un gran dipòsit de tres milions de litres de capacitat perquè actuï com "un pulmó" del poble. L'alcalde de Sant Hilari Sacalm, Jordi Rotllant, explica que el poble no té escassetat d'aigua, però "cal que se'n pugui garantir l'accés públic" i amb la municipalització això s'aconseguirà. Rotllant també ha recordat que aquest servei ha estat "sempre en mans privades" i celebra que hi hagi hagut aquest acord per tal que passi a ser municipal.

De moment, s'ha creat una comissió que compta amb la participació dels tres grups polítics de l'Ajuntament, el Partit Independent de les Guilleries, Esquerra Republicana de Sant Hilari i Junts per Sant Hilari, a més de diferents experts que oferiran assessorament per validar que el model sigui viable jurídicament i sostenible econòmicament.

Una empresa mixta

Els següents passos que s'han de fer en els propers mesos tenen a veure amb la necessitat de definir com serà la gestió del servei. En aquest sentit, el que planteja el consistori és que sigui una empresa mixta en què l'Ajuntament tingui un 51% i que al final de la concessió d'aquesta empresa la xarxa acabi sent pública i municipal. "L’objectiu és tenir el control de la gestió de tot el cicle integral de l'aigua, des de la xarxa d'aigua potable fins a la depuració", remarca Rotllant.

L'alcalde recorda que el 2015, quan van entrar a governar, hi havia una situació "excepcional", en tant que la xarxa d'aigua era propietat d'una empresa privada i, al mateix temps, la concessió del servei d’aigua potable havia estat anul·lada judicialment, precisament a aquesta empresa.

Va ser aleshores quan l'Ajuntament va optar per expropiar la xarxa, fet que ha derivat en el llarg procés judicial. Finalment s’ha arribat a un consens amb l’empresa en què la gestió no serà totalment seva i l'Ajuntament podrà participar activament en la gestió de l’aigua.

No es perd el 26% de l’aigua

En vídeo, Rotllant deixa clar que “en cap cas” es perd actualment el 26% de l’aigua de Sant Hilari, sinó que “només és efectiva el 74% del total”. En altres paraules, l’alcalde ho atribueix al fet que els comptadors no registren els primers litres, i es deixa de registrar un petit percentatge (entre un 4% i un 5%). A banda, també hi ha una quantitat d’aigua punxada de la xarxa que no està comptabilitzada, a més de la dels hidrants o de la de fonts públiques.