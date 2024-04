Lloret inicia els treballs del carril bici

L’Ajuntament de Lloret durà a terme els treballs del carril bici que permetran la millora i connexió de la xarxa pedalable durant les properes setmanes. El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, ha explicat que “un cop aprovat definitivament el projecte i passada la Setmana Santa, època amb un alt nombre de visitants, es començarà l’execució d’aquestes obres. El projecte té com a objectiu connectar tots els trams actuals, així com tots els centres educatius del municipi”.

L'aprovació definitiva del projecte es va fer el passat 15 de març i s’ha adjudicat a l’empresa Girodservices SL. Les obres de millora i connexió de la xarxa pedalable ascendeixen a 324.229 euros (IVA inclòs) i són finançades per la Unió Europea en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – NextGenerationEU.

En una primera fase de les obres, es començarà per l'obra civil de tots els trams, que no té afectació al trànsit, donat que es tracta principalment d’adaptació de guals i senyalització vertical, i es deixarà per la fase final les parts de pintura viària i de col·locació d'elements de protecció. Està previst que les obres tinguin una durada màxima de tres mesos.

L’actuació, en alguns trams, com ara l’entorn de l’IE Fenals, comportarà també canvis en la circulació de vehicles, evitant la pèrdua de places d’estacionament.

L’àmbit d’actuació d’aquests treballs inclou els següents trams: