Policia Local, SEM i pescadors de Blanes intervenen en l’evacuació d’un patró afectat per un ictus

La bona coordinació entre diferents cossos d’emergència i seguretat, així com dels pescadors de la Confraria de Blanes, va permetre ahir a la tarda poder resoldre satisfactòriament una situació crítica que es va donar en alta mar. Quan faltaven pocs minuts per dos quarts de cinc de la tarda, la tripulació d’un vaixell de la confraria blanenca que estava feinejant va trucar comunicant que el seu patró es trobava malament i havia caigut inconscient.

També van explicar que havien enfilat per retornar a Blanes, i calculaven que tardarien entre 20 i 30 minuts en arribar a port. Immediatament, es van activar diversos efectius de la Policia Local de Blanes i el SEM, que es va traslladar a la zona portuària blanenca amb dues ambulàncies, una d’elles medicalitzada. Simultàniament, una embarcació de la Confraria de Pescadors de Blanes ja havia sortit a la mar portant a bord diversos patrons per ajudar els mariners a atracar a port.

Aquesta darrera mesura la van emprendre perquè a l’hora d’atracar un vaixell és una maniobra que han de fer els patrons dels vaixells i no fan els mariners de la tripulació. Per la seva banda, Salvament Marítim també va intervenir en l’emergència, posant-se en contacte amb Protecció Civil de Blanes. Més de mitja hora més tard que s’havia donat l’avís, quan era prop d’un quart de sis de la tarda, va arribar a port l’embarcació ‘Blanda Tercero’, on viatjava el patró que havia patit el que inicialment semblava ser un ictus.

Efectius del SEM, que ja l’esperaven a port, van estabilitzar la víctima i la van traslladar en ambulància amb el suport d’acompanyament d’efectius de la Policia Local de Blanes, que obria pas per ajudar-los a sortir del municipi. Finalment, el patró de l’embarcació va ser traslladat a l’hospital Josep Trueta de Girona per ser tractat de la seva afecció. Posteriorment, es va poder determinar que la víctima havia patit un ictus.