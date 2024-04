Un home estafa cinc persones a Lloret de Mar fent creure que els hi llogaria el pis i cobrant-los la fiança

La Policia Local de Lloret de Mar i els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys acusat d'estafar almenys cinc persones fent-los creure que els hi llogaria el pis i cobrant per avançat la fiança. La investigació es va iniciar arran de cinc denúncies que van rebre els Mossos de la comissaria de Blanes. El sospitós anunciava el seu immoble a diferents portals d'internet en règim de lloguer. Segons argumenten les víctimes, l'arrestat els demanava per avançat la fiança, mentre es comprometia a tenir llest el contracte de lloguer el mes següent. En alguns casos, fins tot els hi feia un precontracte fals, a l'espera de tenir-ne un de definitiu.

El dia acordat per formalitzar l’acord, però, l’arrestat no es presentava ni responia als missatges que li enviaven i els suposats inquilins no rebien ni les claus ni tampoc podien recuperar els diners que havien avançat prèviament com a fiança. La investigació també va determinar que l'home feia aquesta estafa amb un pis que no era de la seva propietat, sinó que figurava com a llogater.

En total, l'home s'hauria embutxacat 3.000 euros mitjançant aquesta estafa. El dia 7 d'abril, la Policia Local de Lloret de Mar va arrestar l'home, pels volts de les tres de la tarda, donant compliment a l'ordre de detenció dels Mossos d'Esquadra. El sospitós va quedar detingut per un delicte d'estafa i un altre de falsificació documental pels precontractes que redactava. L'home ja ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Blanes.