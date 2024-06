Lloret de Mar comença la recol·locació de sorra a la platja després dels temporals d'hivern

Lloret de Mar començarà a redistribuir la sorra de la platja aquest dimarts a la nit després que els temporals d'hivern la moguessin tota a la zona nord del municipi. Això va fer que la majoria d'escales que donaven accés a la platja es convertissin en trampolins per llançar-se al mar. La regidora de Platges de Lloret de Mar, Marina Nicolás, explica que la prioritat serà evitar que aquestes rampes quedin "descalçades" i que els espigons que actualment estan a la vista quedin tapats per la sorra. El consistori ha aprovat una partida de 150.000 euros que se sumen als 30.000 euros que hi aporta l'Estat. L'objectiu és que la platja s'hagi restituït abans de l'inici de la temporada d'estiu.

El mes de març els temporals de Garbí van afectar greument el litoral de Lloret de Mar provocant destrosses al passeig de Fenals i també capgirant la façana marítima del municipi. En plena Setmana Santa, la principal destinació turística de la Costa Brava es va quedar sense sorra en la zona sud de la platja principal, just l'espai on s'hi congregaven més banyistes habitualment. L’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, assegura que “els veïns mai havien vist tanta sorra a la part nord del passeig i tan poca a la part sud.”

Malgrat que ja fa uns mesos d'aquests temporals, el govern local estava a l'espera de veure els efectes de les llevantades, uns temporals que habitualment s'encarreguen de tornar a lloc la major part de la sorra de la platja de Lloret de Mar i que solen afectar al llarg del maig. Enguany, però, les llevantades no han contrarestat la força de les garbinades i per això caldrà fer una redistribució de la sorra.

Aquest dilluns s'ha construït una passarel·la per tal que els camions puguin accedir a la platja i es preveu que a partir d'aquesta nit els camions comencin a treballar. Els treballs seran només en horari nocturn per evitar afectacions a l'activitat turística que ja hi ha a Lloret de Mar. De moment, el govern local destinarà una partida de 150.000 euros i l'Estat hi aporta 30.000 euros més.

Amb aquests diners, Nicolás ha detallat que es prioritzarà la cobertura de les zones on hi ha escales i rampes perquè no quedin descalçades. També es taparà la zona d'espigons que hi ha a tocar del passeig marítim i que han quedat a la vista des de les garbinades de principis d'any. El consistori preveu que per Sant Joan ja hi hagi certa normalitat en les platges perquè no afecti en el tret de sortida de la temporada turística.