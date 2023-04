Científics del Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona han desenvolupat una nova eina que permet utilitzar molècules d’àcid ribonucleic de transferència (ARNt) com biomarcadors per diagnosticar càncers i fer-ho en un futur pròxim en menys de tres hores i amb un cost inferior als 50 euros per mostra.

Els científics, que aquest dijous publiquen el seu treball a la revista ‘Nature Biotechnology’, han aconseguit per primera vegada desenvolupar un mètode per mesurar l’abundància i les modificacions de l’ARNt d’una forma senzilla i barata, amb aplicacions prometedores per diagnosticar i pronosticar malalties, i que a més no és una prova invasiva i té una alta sensibilitat i especificitat.

El mètode ha sigut desenvolupat pel grup d’investigació d’Eva Novoa al CRG de Barcelona i, amb finançament de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, ara estan utilitzant el mètode com a base per desenvolupar un nou kit i una plataforma que podrà determinar si una mostra biològica és cancerosa i predir-ne la malignitat en menys de tres hores i a l’esmentat cost.

Segons ha explicat Novoa, quan les molècules d’àcid ribonucleic de transferència (ARNt) es modifiquen incorrectament, produeixen proteïnes defectuoses o incompletes, el que s’associa a diverses malalties humanes, incloses les neurodegeneratives, les metabòliques i el càncer.

Pronòstic de malalties

«Els ARNt són molècules que contenen molta informació, amb un enorme potencial per al diagnòstic i el pronòstic de malalties i fins ara no s’han explotat a causa de la falta de mètodes que puguin capturar aquesta informació de forma quantitativa i rendible», segons la investigadora, que posa com a exemple que alguns tipus de càncer són difícils de diagnosticar perquè els símptomes no són específics i es poden confondre amb altres afeccions.

«Ser capaç d’aïllar molècules d’ARNt de mostres de sang i quantificar les seves modificacions pot ajudar a diagnosticar càncers sense utilitzar proves d’imatge o biòpsies invasives. A més, el tipus de modificacions de l’ARNt pot canviar segons l’estat de la malaltia, proporcionant una valuosa informació», ha afegit Novoa.

Els mètodes actuals per mesurar molècules d’ARNt generalment involucren tècniques com la seqüenciació d’última generació o l’espectrometria de masses, amb limitacions per diagnosticar perquè no poden detectar les modificacions o no són capaços d’identificar en quin punt de la molècula d’ARNt estan.

Aquest nou mètode, anomenat Nano-tRNAseq, segons els científics del CRG, pot mesurar tant l’abundància com les modificacions de les molècules d’ARNt en només un pas i es basa en la seqüenciació de nanoporus, una tecnologia que pot seqüenciar les molècules d’ARN directament passant-les a través d’un petit porus i detectar els canvis en el corrent elèctric que es genera quan cada nucleòtid passa a través del porus.

«Abans depeníem de dos mètodes separats que són menys informatius, trigarien setmanes i costarien milers d’euros per obtenir resultats. El Nano-tRNAseq és molt més econòmic, i podem tenir resultats en un parell de dies. En un futur pròxim, serà en poques hores», ha assegurat la investigadora del CRG Morghan Lucas.

Un altre avantatge és que les màquines de seqüenciació de nanoporus per utilitzar el Nano-tRNAseq són petites, lleugeres i poden funcionar amb un portàtil o una bateria externa, cosa que les fa fàcils de transportar i permet utilitzar-les al camp o a la clínica.