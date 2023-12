En aquesta època de l’any més que mai, La Roca Village és sinònim de màgia, un lloc que combina a la perfecció l’estil de vida mediterrani amb l’esperit nadalenc. Més de 150 boutiques (que ofereixen un 60% de descompte sobre el preu original) han preparat amb cura per a tu una selecció d'idees de regal per sorprendre els teus éssers estimats i brillar durant aquestes festes.

A tan sols 40 minuts del centre de Barcelona i en la ruta cap a la Costa Brava, aquest destí de compres us ofereix aquest Nadal molt més que les millors tendències de moda de la temporada i les propostes gastronòmiques més autòctones per delectar els vostres sentits.

Aquí et deixem cinc raons per acabar de convèncer-te que La Roca Village és la destinació indiscutible per gaudir de la il·lusió i l'encant nadalenc.

1. “Atelier de Somnis” de Christian Escribà, una invitació per somiar desperts

Aquest Nadal, i amb motiu del seu 25è aniversari, La RocaVillage es converteix en un “Atelier de Somnis” de la mà de Christian Escribà, mag, inventor i faedor de somnis de xocolata.

Escribà és un creatiu transversal que utilitza el món dolç com a llenguatge per expressar-se. Per al prestigiós pastisser català, Nadal és un pati d'esbarjo i somieig que desperta la imaginació i alimenta l'inconscient.

El mestre pastisser ens sorprèn amb una hipnòtica pop-up boutique que presenta els accessoris més dolços per a aquest Nadal. Un espai únic (i summament dolç), que acull delícies de xocolata i idees èpiques de regal. Com si es tractés d'una fàbrica wonkadeliciosa, aquest món fantàstic està ple d'estrelles enlluernadores, dolços gegants, núvols de pols d'estrelles, un bosc de piruletes, dolços amb forma de stiletto vermell, ninots de gingebre…

Una selecció exclusiva de regals únics disponibles fins al 5 de gener que uneix les darreres tendències i la rebosteria i que ens torna la mirada de sorpresa del nen que tots portem a dins.

Però l'Atelier de Somnis d'Escribà no és només màgic, també és solidari i la seva proposta aconsegueix fer realitat també els somnis dels altres. Un percentatge de les vendes d'aquesta pop-up gurmet contribuiran a erradicar el matrimoni infantil com a part del programa filantròpic DO GOOD amb The Bicester Collection.

2. Nadal solidari amb DO GOOD

A més a més de la pop-up boutique d'Escribà, aquest any hi ha altres iniciatives solidàries. Per commemorar el seu 25è aniversari, La Roca Village, com a part del programa filantròpic global DO GOOD amb The Bicester Collection, busca conscienciar i recaptar fons per erradicar el matrimoni infantil.

Es busca empoderar les nenes, promoure l'educació i salvaguardar-ne els drets i les llibertats. Amb la intenció d'aportar el seu granet de sorra a un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, aquesta iniciativa recolza la causa d’Al-Ahdal, defensora de l'educació de les nenes i el programa educatiu d'UNICEF a Jordània. En paraules de l'activista iemenita, “educar una nena donarà poder a una generació i educar una generació crearà una gran societat civilitzada”.

3. Les millors idees de regals per a aquest Nadal

Bosses, perfums, joies… Dels últims clàssics de moda a les idees més sorprenents i originals, aquest Nadal La Roca Village us ofereix la llista definitiva per trobar el regal perfecte per als vostres éssers estimats.

Desperta la màgia i emoció d'aquestes dates amb els vestits de festa més espectaculars, els abrics més desitjats i les bosses i sabates amb què les amants dels complements triomfaran aquesta temporada (i les següents).

Clàssics masculins infal·libles i peces amb què encertaràs segur o la millor col·lecció de jaquetes d'esquí i sabatilles de ‘trail’, per als fanàtics de l'acció i l'aventura.

Tractaments facials per mimar els que més estimes o curioses propostes per decorar la teva llar. Marques de luxe amb què tothom somia, rellotges, joies, i, per descomptat, propostes sorprenents per als més petits també t'esperen a la teva visita nadalenca a La Roca Village.

4. Propostes gastronòmiques per a tots els paladars

Un any més, la boutique temporal de delicatessen Taste of Christmas de La Roca Village torna a preparar una selecció d'alta gastronomia, els productes més selectes i ideals per gaudir i compartir aquestes festes. Un aparador amb una àmplia varietat de fumats, foie, conserves prèmium, els millors ibèrics de gla, torrons, dolços, xocolata o panettone italià.

A més, Taste of Christmas ofereix una àmplia selecció de grans vins, caves, destil·lats prèmium i xampany francès, perfectes per compartir a les taules nadalenques amb els éssers estimats o regalar a aquells amants de l'exclusiu.

A més de Taste of Christmas, els restaurants de La Roca Village ofereixen menús especials amb plats de temporada per compartir bons moments al voltant de la taula durant la jornada de shopping.

Hi ha opcions per a tot tipus de ‘foodies’. Atmósferas Mordisco, de gastronomia mediterrània; Andreu, una elegant i sofisticada xarcuteria familiar; Passarela amb una aposta per gaudir dels sabors locals; Corso Iluzione amb una divertida carta d'inspiració italiana d'ànima novaiorquesa; Flax&Kale i les seves propostes flexitarianes; Farggi 1957, per a un punt dolç amb cremosos gelats; Izky, per gaudir de la gastronomia asiàtica. O Mori by Parco, una original proposta de sushi i sashimi.

5. Vestits de festa per brillar aquest Nadal

Desembre és el mes dels sopars d´empresa i les celebracions familiars. Si ets de les que t'encanta brillar, els lluentons i el vellut, no et pots perdre la proposta que La Roca Village té preparada per a tu. Looks discrets, vestits midi o de còctel… Aquí trobaràs una selecció única dels dissenys de festa per a aquesta temporada que millor s'ajusten a la teva personalitat.

També podràs trobar les sabates de festa que t'acompanyaran aquest Nadal, de plataformes brillants a sandàlies de tires o ballarines amb què donar-ho tot còmodament fins a l'alba.

El secret per deixar tothom bocabadat amb el teu look és combinar-lo bé amb els complements perfectes. Aquesta temporada les bosses almoina o les bosses-joia amb detalls daurats es convertiran en el teu millor aliat. El Nadal és sinònim de brillantor i a La Roca trobaràs des de joies minimalistes en plata, or o platí fins a espectaculars peces amb vidres i gemmes de colors.

Als homes també els agrada triomfar en aquestes dates i a La Roca Village trobaràs una àmplia selecció de moda masculina, des del clàssic esmòquing o el combo americana amb jersei de coll alt en lloc de camisa fins als complements més sofisticats com rellotges de disseny que faran les delícies dels amants dels detalls.