El descens de la letalitat entre els que pateixen un infart de miocardi s'ha estancat en els deu últims anys, segons l'estudi REGICOR (Registre Gironí del COR). La incidència ha caigut de forma continuada entre 1990 i 2019, a un ritme d'un 1% anual en dones i un 4% en homes, descens alentit en la darrera dècada. L'estudi desvela que el nombre d’infarts per 100.000 habitants i el seu pronòstic han millorat en els últims 30 anys. Les morts sobtades han passat de ser el 40% de tots els infarts al 15%, i la supervivència ha pujat al 95%. Tanmateix, en els darrers 10 anys no hi ha millores en els indicadors. En la població de 35 a 74 anys, la letalitat, el percentatge de morts 28 dies després, s’ha estancat en el 15% els darrers deu anys.

Les dades es refereixen a la població de la província de Girona, però ja es treballa per aplicar l'algoritme desenvolupat per al conjunt de Catalunya. El treball l’ha encapçalat el Grup de recerca del REGICOR a l’Institut de recerca de l’Hospital del Mar, amb el Programa d’analítica de dades per a la recerca i la innovació en salut (PADRIS), i cardiòlegs de l’Hospital del Mar i de l’Hospital Clínic de València, així com especialistes en atenció primària i experts internacionals i del CIBER de Malalties Cardiovasculars (CIBERCV). Per obtenir les seves conclusions, han examinat 4.974.977 ingressos hospitalaris i 70.405 certificats de defunció, subministrats pel programa PADRIS, tots anònims.

Planificació sanitària

La cardiòloga de l'Hospital del Mar Helena Tizón-Marcos ha apuntat que tot i els esforços dels darrers 30 anys per accedir el més ràpid possible als pacients quan presenten símptomes, hi ha factors que limiten la capacitat del sistema sanitari de portar els malalts als hospitals on se'ls pot repermeabilitzar l'artèria coronària tapada.

Un altre dels factors que ha tingut una variació positiva és la mortalitat entre les dones que pateixen un infart. Si fa trenta anys el mateix grup va establir que tenien un risc més gran de morir en la fase aguda que els homes tot i tenir una incidència de la patologia tres vegades més petita, ara la diferència ha desaparegut.

Els autors de l’estudi consideren que aquests resultats són molt rellevants per a la planificació sanitària. El Dr. Isaac Subirana, un dels seus autors i cap d’estadística del grup REGICOR, ha apuntat que la planificación sanitària s'ha de fomentar en dades objectives que s'obtinguin anualment per tal d'analitzar les tendències al llarg del temps. També han apuntat la importància d'impulsar polítiques públiques de prevenció.