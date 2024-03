Quan una persona es troba en l’etapa de final de vida pot arribar a perdre la capacitat de decidir. Moltes malalties incapaciten al pacient i altres persones de l’entorn acaben determinant aspectes tan importants com totes aquelles qüestions relacionades amb l’atenció sanitària. Però des de ja fa dues dècades és possible deixar un testament vital on decidir sobre totes aquestes qüestions.

El document de voluntats anticipades (DVA) és la millor forma de deixar constància sobre el tipus d’assistència sanitària que es vol rebre en cas de patir una malaltia incapacitant o incurable. Però no només això, també permet al pacient decidir qui serà el seu interlocutor davant l’equip mèdic responsable. La millor fórmula per evitar malentesos o dubtes. Cada vegada hi ha més persones que opten per deixar escrit el seu testament vital. L’any 2023, segons les dades de la Conselleria de Salut, la xifra va créixer un 70% més que l’any anterior amb més de 22.000 documents de voluntats anticipades signats a tota Catalunya. Ara, a més, s’espera que aquesta xifra creixi, ja que la nova regulació que ha aprovat el Parlament de Catalunya recentment agilitza aquest tràmit. En aquest vídeo, que podeu trobar al web de Fundació Mèmora i en el seu canal de Youtube, s’explica pas a pas el procediment per fer aquest tràmit. Un recurs que fa més accessible aquesta informació i que forma part del compromís de l’empresa funerària amb la divulgació de tot allò relacionat amb el final de vida, la mort o el dol, entre d’altres. Novetats a Catalunya per tramitar el Document de Voluntats Anticipades Catalunya va ser pionera en la implantació del DVA ja fa dues dècades. El passat mes de gener el Parlament va aprovar una modificació legislativa que té l'objectiu de fer més fàcil aquest tràmit i més accessible. Per formalitzar el document de voluntats anticipades és necessària la signatura d’un notari, la presència tres testimonis i la inscripció al Registre de voluntats anticipades del Departament de Salut. Amb la modificació aprovada, ja no ho serà. Qualsevol persona major d’edat podrà formalitzar el seu davant d’un metge o infermera en un hospital o Centre d’Atenció Primària (CAP) i es podrà consultar a “La Meva salut”. No caldran testimonis, ni tampoc cap signatura notarial. Un fet que agilitza la seva formalització i que estalvia el cost d’haver de recórrer a un notari. Formació per a professionals sanitaris sobre el DVA La Fundació Mémora, en col·laboració amb el Col·legi de Metges de Barcelona i la Fundació Luzón, ofereix un curs en línia dirigit a metges, infermeres i altres professionals assistencials amb totes aquelles qüestions bàsiques que han de conèixer d’aquest document. “L’objectiu principal és donar suport i coneixement a metges i infermeres per acompanyar als pacients i les famílies en l’elaboració i el compliment del DVA. Es responen preguntes freqüents com la possibilitat de modificar el document, la seva caducitat i fins a quin punt els professionals l’han de tenir en compte, inclús en situacions d’emergència”, assegura Joan Berenguer, director de la Fundació Mémora, i afegeix que “amb aquesta formació els professionals sanitaris estan més preparats per respectar i executar les voluntats dels pacients i reforça el seu compromís ètic amb la cura del pacient”.