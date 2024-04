6 racons ideals per a viatjar amb la teva parella aquest estiu

Us estimeu amb bogeria i ara tot és celebrar-ho, o potser esteu caient en la rutina i necessiteu reconnectar amb el vostre costat romàntic. Que no s'estengi el pànic, sense excuses ni motius, us mereixeu marxar per allà a dir-li al món que us estimeu i beure vi mirant-vos als ulls. I com anar a París i a Roma ja és massa mainstream, et deixem algunes alternatives perquè només us preocupeu de voler-vos molt i broncejar-vos.

Dubrovnik

Dubrovnik / DdG

Aquesta ciutat, coneguda per ser escenari de Game of Thrones, ja era una joia europea abans que la descobrissin els americans. Les seves platges us enamoraran. Desprèn màgia pels seus carrers i el recorregut per la seva muralla us permetrà gaudir d'unes vistes increïbles de la ciutat croata, els seus jardins i la Mar Adriàtica. No patiu, aquest no serà només un viatge de platja i sopars a la llum de les espelmes perquè Dubrovnik també té molta vida nocturna.

Cinque Terre

Cinque Terre / DdG

Els 5 pobles més romàntics del planeta es troben, quina sorpresa, a Itàlia. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggiore són cinc belleses que cal visitar una vegada en la vida. Trieu l'ocasió que vulgueu i poseu qualsevol excusa, però aneu. Les seves casetes de colors i el blau de la mar us faran creure que esteu en un conte de fades. El millor, agafar el vaixell que recorre tots els pobles i poder gaudir d'ells també des de la mar.

Si decidiu prendre-us uns dies més, valdrà la pena recórrer la Toscana amb cotxe i meravellar-vos amb les seves vistes i la gastronomia local, una de les millors del món.

Lisboa

Lisboa / DdG

No solem tenir en compte als nostres veïns de l'esquerra a l'hora de triar destí per a viatjar. Doncs prou. Perquè, entre altres ciutats portugueses, Lisboa és un destí ideal per a enamorats. El barri àrab de l'Alfama i els seus set turons són només algunes de les meravelles històriques que s'esperen de l'antiga porta a Europa. Recorreu els seus carrerons amb tramvia fins a la confrontant ciutat de Santa Maria Belém i proveu els seus famosos pastissos.

Còrsega

Còrsega / DdG

No us farà falta anar tan lluny per a creure que esteu al Carib: platges paradisíaques d'aigua calenta, penya-segats de roca calcària blanca i volcànica, rius, estanys, marenys i llacunes. Els contrastos d'una muntanya envoltada per la mar us deixaran sense alè. Podeu fer excursions per les seves muntanyes o tombar-vos en la sorra a deixar passar el temps. La quarta illa més gran del Mediterrani us està esperant i ja arribeu tard.

Lió

Lió / DdG

París, París, París, sí, molt bonic, però també molt vist, car i massificat. Us proposem que us escapeu a Lió i que descobriu l'encant d'aquesta ciutat en la qual conflueixen els rius Saône i Rhône. Cal passejar-se per les seves ribes, creuar els seus innombrables ponts i arribar a l'empedrat Vieux Lió, el centre històric, per a prendre's un gelat si és estiu o un vin chaud vi calent si ho visiteu a l'hivern. No parareu de fer fotos a les cases de colors que es despengen del turó de la Croix-Rousse i si pugeu a la basílica Notre-Damme de Fourvière tindreu unes vistes espectaculars de tota la ciutat.

Cadaqués

Cadaqués / DdG

Val, no teniu diners ni massa temps per a anar tan lluny ni tants dies com volguéssiu. No patiu. A les nostres costes també existeix el romanticisme i la seva meca és Cadaqués. Aquest petit poble de pescadors al final de la Costa Brava és el pla ideal per a les parelles que busquen un racó per a menjar-se a petons i deixar-se acaronar pel sol i la mar.