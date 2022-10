Un client va amenaçar amb una motoserra el cambrer que es va negar a servir-li una cervesa en un bar de Marín, Pontevedra. Els fets es van esdevenir dilluns passat, però el conflicte venia de més lluny: a l'individu que va perpetrar les amenaces dies abans se li havia vetat l'entrada a l'establiment per males actituds i no haver pagat les consumicions.

Tot plegat va passar passades les 22h, quan l'home es va presentar al bar per saldar els seus deutes, que arribaven als 15 euros. Després de pagar la quantitat que devia, el client va demanar al cambrer una cervesa, i el cambrer s'hi va negar, ja que el seu veto, que era de més de dos dies, encara no havia acabat.

L'home va marxar, però va tornar al cap de poca estona per insistir que li servís la consumició desitjada. Com que el treballador va mantenir la seva posició, l'individu es va dirigir a l'entrada de l'establiment, on havia dipositat una serra mecànica amb què va començar a amenaçar els cambrers i clients presents.

Tal com explica el propietari del local, en aquell moment "va perdre completament els papers, va sembrar el pànic al local i alguns clients fins i tot van intentar sortir per la finestra". Per part seva, el cambrer "es va quedar completament bloquejat".

La història va acabar sense ferits pel fet que un home que coneixia l'atacant s'hi va aproximar per l'esquena i va activar un mecanisme per ofegar la serra mecànica, cosa que va detenir el seu funcionament.

En aquell moment, l'hostaler va tancar per evitar més aldarulls. Quan van arribar les patrulles de la Policia Nacional i Policia Local, l'amenaçador ja s'havia retirat.