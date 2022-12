Una jove de 20 anys embarassada de nou mesos ha estat trobada morta en l'estat mexicà de Veracruz, després d'haver-se citat amb una dona que havia conegut per internet, qui després de raptar-la li va extreure a la criatura del ventre al costat d'un home que també ha estat detingut.

Les autoritats han declarat aquest dissabte que les dues persones han estat detingudes com a responsables d'un delicte de desaparició comesa per particulars i per presumpta comissió d'un feminicidi.

La criatura acabada de néixer ha estat rescatada amb vida i sotmesa a un examen mèdic per a comprovar que es troba en bon estat.

La família de la jove havia denunciat la seva desaparició el 30 de novembre, després que no tornés d'una cita amb una dona que havia conegut per internet i li havia ofert regalar-li roba.

El seu cos va ser trobat en el municipi de Medellín del Bravo i la Fiscalia Especialitzada en Investigació de Delictes de Violència contra la Família, Dones, Nens, Nenes i Tràfic de Persones s'ha fet càrrec de la investigació.

Els detinguts seran presentats en audiència inicial davant el jutge de procés i procediment penal oral del districte judicial de Veracruz en les pròximes hores, per a prestar declaració.