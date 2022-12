El periodista nord-americà Grant Wahl va morir aquest divendres a Qatar mentre cobria el partit de quarts de final del Mundial en el qual s’enfrontaven l’Argentina i els Països Baixos, segons ha comunicat la Federació de Futbol dels Estats Units.

La causa de la seva mort no ha transcendit de moment, però el seu germà ha denunciat a través d’Instagram que el periodista de futbol podria haver sigut assassinat, ja que dies abans va ser abordat per les autoritats de Doha per portar una samarreta amb la bandera arc de Sant Martí en suport a la comunitat LGBTI. «El meu nom és Eric Wahl. Visc a Seattle, Washington. Soc el germà de Grant Wahl. Soc gai», ha afirmat en el vídeo, segons recull ‘New York Post’. «Soc la raó per la qual va utilitzar la samarreta de l’arc de Sant Martí a la Copa del Món. El meu germà estava sa. Em va dir que va rebre amenaces de mort. No crec que el meu germà s’hagi mort. Crec que l’han matat. I només demano ajuda».

No es coneix quan va morir

Pel que sembla, Wahl es va desplomar durant el partit, on se li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar i després se’l va traslladar a un hospital. No obstant, es desconeix si el periodista va morir durant el trajecte o un cop va arribar al centre mèdic.

Segons recull la cadena CNN, Wahl havia esmentat en un episodi del seu pòdcast que el seu cos l’estava avisant que no estava dormint bé» i en l’última setmana havia sentit una forta pressió al pit, motiu pel qual cosa havia visitat la clínica mèdica habilitada per a mitjans en dues ocasions, on l i havien diagnosticat bronquitis. No obstant, dijous va afirmar que se sentia millor després de descansar, ja que durant el partit entre els Estats Units i els Països Baixos va dir que havia experimentat una «rendició involuntària de cos i ment».

Les paraules de la seva dona

El periodista estava casat amb Céline R. Gounder, metge especialitzada en malalties infeccioses, i va formar part de l’assessoria de Biden per al coronavirus. «Estic molt agraïda pel suport de la família del futbol al meu marit, Grant Wahl, i de tants amics que s’han comunicat aquesta nit. Estic completament en xoc», ha escrit a la xarxa social Twitter.

Céline ja ha conversat amb la Casa Blanca, segons ha comunicat el germà del difunt i posteriorment ha confirmat el portaveu del Departament d’Estat, Ned Price, que ha afirmat que està en «estreta comunicació» amb la família. «Estem compromesos amb alts funcionaris de Qatar per assegurar-nos que els desitjos de la seva família es compleixin al més aviat possible», ha escrit Price a través del seu compte de Twitter.

La figura de Wahl

Wahl, de 48 anys, era un dels noms destacats en el periodisme que cobreix el futbol i durant dues dècades es va posicionar com el principal escriptor d’aquest esport a l’‘Sports Illustrated’ fins al 2020, quan va passar a escriure en un portal de subscripció de pagament. Una de les últimes publicacions de Wahl en aquesta pàgina web tractava sobre la mort d’un treballador migrant a Qatar durant la Copa del Món i la reacció indiferent de les autoritats locals, segons ha informat la DPA.

La federació de futbol del país nord-americà ha transmès que està «desconsolada» per haver perdut aquest professional. «Donem les gràcies a Grant per la seva gran dedicació i impacte en el nostre joc als Estats Units. Els seus escrits i les històries que explicava viuran», han escrit en un comunicat difós a Twitter.