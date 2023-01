Darrere del perfil de Tinder de Richard Morgan s'amaga un altre estafador sentimental, dels quals fingeixen mantenir relacions a distància amb dones a les quals pretenen arruïnar, segons una dona i el seu fill han denunciat als Mossos d'Esquadra. Tots dos expliquen que el tal Morgan va manipular a la dona, una vídua de 72 anys que continua fustigant-se per haver-se enamorat d'ell i per no haver fet cas dels avisos desesperats que li enviava el seu fill, que va estar a punt de trencar el seu telèfon mòbil en veure que no aconseguia que la seva mare es desenganxés de l'estafador.

Cinc mesos va trigar aquesta víctima a voler veure la veritat. I quan va obrir els ulls, Morgan s'havia emportat els estalvis que guardava per al seu fill i l'havia deixat amb el cor trencat i una depressió de la qual continua medicant-se actualment. Dolores, que no es diu així perquè exigeix anonimat per la culpabilitat i vergonya que s'adhereix enganxosament a la immensa majoria de víctimes que han patit la tortura psicològica que infligeixen estafadors sentimentals –com Morgan o com Francisco Gómez Manzanares o Albert Cavallé–, diu que la seva història va començar l'abril de 2021.

El seu fill li va obrir un perfil de Tinder perquè conegués a algú que li fes companyia. Però va acabar caient a la xarxa de Morgan, un tipus que deia ser un català que es va mudar de petit als Estats Units i que ara tenia 62 anys. Es va presentar davant Dolores com un enginyer naval que seguia en actiu i que també havia enviduat, d'una forma traumàtica: la seva dona havia mort en un accident en el qual també van morir els seus fills. Actualment anava a bord d'un vaixell que viatjava per tot el món.

El fals militar

L'engany conegut com el 'fals militar' és una evolució facilitada per les aplicacions de cites de la vella estafa de les 'cartes nigerianes' o 'estafa nigeriana'. Aquesta última consistia a fer creure a la víctima que algú posseïa una fortuna en aquest país africà però que, per a accedir a aquesta suma de diners, necessitava disposar urgentment d'efectiu per a pagar unes taxes. La víctima oferia aquests diners a canvi de recuperar-los de seguida i quedar-se amb un percentatge de la fortuna en haver estat decisiva per a desencallar la situació. La realitat, no obstant això, era que, quan avançava els diners en efectiu per a pagar les suposades taxes, descobria que havia estat un muntatge.

L'estratègia del 'fals militar' es basa en la mateixa estratègia. A través d'aquesta estafa el que fan els estafadors, bàsicament, és contactar a través d'aplicacions de cites amb les víctimes. Es fan passar per militars que es troben en països en guerra o per metges que participen en missions humanitàries. Entabanen a la víctima enamorant-la i explicant-li que desitgen reunir-se amb ella per a viure el romanç i afegeixen que, perquè això sigui possible, necessiten que avancin una mica de diners.

Dolores va començar enviant a Morgan 3.000 euros i va acabar perdent-ne 28.000

En el cas de Dolores, el que va fer el tal Morgan, segons la denunciant, va ser fer creure a Dolores que estava enamorat d'ella a distància i, aprofitant-se del vincle de màxima confiança que havia simulat per a ella, va començar a demanar-li diners. Morgan li va explicar a Dolores que tenia un maletí ple de bitllets en efectiu amb el qual pretenia acudir a Barcelona, reunir-se amb ella i comprar una residència per als dos. "Ves mirant cases", li deia.

Però el vaixell de Morgan mai arribava. Al seu pas pel Japó, per a poder desembarcar, Morgan li va dir a Dolores que li exigien que pagués unes taxes per a poder baixar del vaixell portant el maletí, del qual enviava fotografies. Dolores va fer una primera transferència d'uns 3.000 euros. Al cap de pocs dies, un 'problema' similar va sorgir de nou en un altre port. O li enviava més diners o Morgan es quedaria tancat en alguna duana i Dolores perdria els primers 3.000 euros. Així va començar un cercle viciós del qual no va saber sortir. Perquè Morgan no va parar de ficar-se en embolics –va patir retencions, tancaments, cops– dels quals només podia rescatar-lo Dolores enviant més diners.

Amenaces

Si Dolores es negava a enviar diners, l'estafador estrenyia: li deia que corria un perill de mort. I si Dolores aconseguia resistir-se, o fins i tot dir-li que era un estafador, Morgan reaccionava agressivament: desapareixia el seductor dels primers dies, el cavaller que enviava per whatsapp poemes i cançons romàntiques cada matí va deixar pas a algú fosc que afirmava conèixer on residia i que prometia enviar un sicari que aniria per ella i pel seu fill.

A finals de 2021, Dolores va acceptar rendir-se, li va confessar al seu fill que seguia en contacte amb Morgan i tots dos van acudir a una comissaria dels Mossos d'Esquadra a denunciar-ho. Els 28.000 euros que va perdre en aquesta estafa eren estalvis guanyats amb esforç doblant torns en una fleca o netejant cases. Dolores havia estat infermera a Colòmbia però a Espanya va haver d'acceptar altres feines, sobretot quan va enviduar i tocava mantenir al seu fill. Morgan es va quedar amb aquests diners.

Fonts dels Mossos afirmen que no consten més denúncies presentades contra Richard Morgan i afegeixen que els comptes corrents en les quals Dolores va ingressar diners no estan vinculades a persones reals. La policia sosté que l'estafador que s'amaga darrere de Morgan ni tan sols està a Catalunya. El fill de Dolores està convençut que la policia catalana podria fer més perquè un dels comptes corrents condueix a Vic.