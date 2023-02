La distribuïdora nacional més gran de joguines eròtiques, Dreamlove, situada al Parc Logístic de Carmona (Sevilla) ha patit aquesta matinada un robatori de vibradors folrats d'or de 24 quirats per valor de 80.000 euros, segons ha dit a EFE el conseller delegat d'aquesta empresa sevillana, Mario Romero Molina.

En total han estat sostrets set vibradors d'or i d'acer, els preus de venda del qual oscil·len entre els 16.000 i 17.000 euros els d'or de major grandària, i els 2.000 i 3.000 euros els d'acer.

Els atracadors també s'han fet amb els 25.000 euros que hi havia en la caixa forta de l'empresa, en la qual treballen 74 persones en tres torns horaris, des de les sis del matí a les deu de la nit.

El robatori es va produir a les 23.41 hores d'aquest dimecres i, abans d'accedir a les instal·lacions de Dreamlove per la porta principal, els atracadors van tallar el carrer amb tanques i van tallar el cablejat dels fanals per a deixar el carrer a les fosques.

Les càmeres de l'empresa han gravat a tres persones amb la cara coberta, si bé és possible que comptessin amb algú més de suport a l'interior o el vehicle emprat en el robatori, el qual van estacionar al costat d'uns arbres en una zona rural confrontant amb el Parc Logístic.

El sistema emprat per al robatori guarda similituds amb altres dos robatoris soferts per empreses en el mateix parc empresarial fa dos anys.

Mario Romero Molina, que estava tramitant la denúncia aquest dijous, ha assegurat que és molt difícil vendre en el mercat els vibradors sostrets per tractar-se d'exemplars molt escassos i fàcilment identificables.

Dreamlove opera des del passat 1 d'agost al Parc Logístic de Carmona, en una seu construïda de nova planta amb 5.000 metres quadrats.

Amb una inversió de tres milions i mig d'euros, aquestes instal·lacions, amb magatzems robotitzats, van augmentar la seva capacitat d'emmagatzematge i han permès a aquesta empresa incrementar els seus 18 milions de facturació anual.

En els últims cinc anys, Dreamlove ha estat creixent un 40 % cada any, ja que l'empresa distribueix no sols per a Espanya i Europa sinó també per als Estats Units, Sud-àfrica i Hong Kong, entre altres destins.