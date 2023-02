La Guàrdia Civil ha detingut un conductor que duia 7,785 quilos de cocaïna amagats a la zona de les rodes davanteres. Segons informa l'institut armat en un comunicat, la intervenció ha tingut lloc aquest dimecres a la Jonquera quan els agents han interceptat el vehicle, amb matrícula alemanya, a l'AP-7 direcció França.

Durant la inspecció, els gossos detectors de narcòtics han marcat de manera insistent les dues rodes davanteres. Aleshores, els agents han localitzat la droga a la zona del pas de cada roda. A dins, hi havia set paquets de cocaïna. Tant les diligències com el detingut per un delicte contra la salut pública i la droga intervinguda han passat a mans del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.