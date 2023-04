Sis persones, tres menors d'edat, han estat detingudes a Màlaga per la seva presumpta implicació en una agressió grupal a un menor. Segons la Policia Nacional, els fets es van produir dies enrere en un túnel sense il·luminació i semiabandonat ubicat a prop de l'estació de metro Paranimf, un lloc de reunió i botellot freqüentat per grups de joves, especialment els caps de setmana i festius. La investigació apunta que els implicats van propinar una pallissa a la víctima sense motiu aparent, provocant - li fractures al nas i dues dents, cremades produïdes amb bengales, una ferida tallant en una cama i nombrosos hematomes a les dues cavitats oculars i altres zones del cos. Els tres adults han ingressat a la presó provisional i els menors han quedat en llibertat vigilada i amb una ordre d'allunyament respecte a la víctima.

L'agressió es va produir en un túnel semiabandonat proper a l'estació de metro Paranimf, un punt de trobada per a molts joves

L'operació Paranimf, duta a terme per agents adscrits al Grup de Menors de la Comissaria Provincial de Màlaga, es va iniciar amb la denúncia del pare de la víctima, que es va personar la mateixa nit dels fets en seu policial per denunciar la “brutal” agressió patida pel seu fill. Va passar cap a les 21.30 hores del divendres 31 de març, encara que no ha estat fins ara quan els agents han localitzat tots els presumptes responsables de l'agressió.

La nit de l'incident, la víctima va anar al lloc dels fets amb alguns amics i va coincidir amb altres grups de joves, entre els quals hi havia els presumptes agressors. "Sense motiu aparent, mitja dotzena d'adolescents la van prendre amb la víctima fins al punt de linxar-la", ha explicat la Comissaria Provincial en un comunicat. Li van clavar cops de puny, puntades de peu, genolls, cops amb un pal, cremades amb bengales i fins i tot un tall en una cama amb un objecte tallant, lesions per les quals va ser atès en un hospital.

Un video va facilitar la identificació

Els investigadors van afegir a les diligències un vídeo que els va permetre identificar els responsables, tres majors d'edat i tres menors, que han resultat detinguts dimarts passat per la seva presumpta responsabilitat en un delicte de lesions i un altre contra la integritat moral. Els adults, que van passar ahir a disposició del Jutjat d'Instrucció número 3 de la capital, han ingressat a la presó provisional, mentre que els menors van quedar en llibertat vigilada i amb una ordre d'allunyament respecte de la víctima.