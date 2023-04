Un avi de 88 anys va morir el 13 de desembre del 2022 al seu domicili de Sabadell en patir una violenta descàrrega elèctrica mentre es dutxava. Els Mossos d'Esquadra han arrestat quatre mesos més tard l'electricista que dies abans havia anat a reparar un tall de llum a casa. És un operari que no disposava ni de la formació adequada ni tampoc de la llicència requerida per exercir aquesta funció. No era un treballador qualsevol, l'havia enviat al domicili de la víctima la seva companyia asseguradora.

A finals de novembre, l'home va patir un tall de llum a la residència. La seva filla, conscient que l'home tenia contractada una assegurança de la llar que incloïa reparacions elèctriques, va contactar amb la companyia perquè es fes càrrec del problema domèstic. L'empresa, després de comprovar les dades del client, es va comprometre a enviar a la casa de l'ancià un electricista. L'1 de desembre, l'electricista de 36 anys designat per la companyia es va presentar al domicili i va dur a terme la reparació. Va revisar el quadre elèctric i, aparentment, va resoldre els problemes que patia la instal·lació elèctrica. Però dues setmanes més tard, el vell, mentre es dutxava, va patir una descàrrega mortal. Mor electrocutat un nen d´11 anys Agents de la Unitat d'Investigació de la comissària de Sabadell dels Mossos van arrencar després de la mort, considerada una mort de naturalesa violenta, unes indagacions per aclarir els fets. Els policies van comprovar que la víctima tenia contractat aquest servei amb la companyia i que aquesta havia enviat pocs dies abans un dels seus treballadors –possiblement subcontractat–. Quatre mesos més tard, la policia catalana ha arrestat l'electricista en descobrir que no tenia ni la formació ni la llicència necessàries per exercir aquesta feina. Els investigadors ho consideren responsables de la mort de l'ancià. L'home ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial, però continua investigat pels delictes d'homicidi imprudent, falsificació de document mercantil i intrusisme.