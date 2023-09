La carretera GI-682, entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, va ser reoberta ahir a la tarda després de romandre tancada des del matí de dissabte per un lliscament de terres provocat per les intenses pluges caigudes divendres a la zona, segons va informar el Servei Català de Trànsit. El tram de carretera afectat superava els 20 quilòmetres de longitud i només es permetia als veïns accedir a les urbanitzacions de Pola i Giverola, Salionç, Canyet, Rosamar i Puntabrava. Entre els punts quilomètrics 32 i 36 la circulació de vehicles estava totalment prohibida.