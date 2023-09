Un home ha mort aquesta tarda al carrer Campo Sagrado de Gijón, cantonada amb el carrer Peñalba, després de ser ferit per un altre individu amb una arma blanca. Fins al lloc s’han desplaçat efectius policials i sanitaris, però res han pogut fer per salvar la vida a l’afectat. La policia, expliquen les fonts consultades, ha detingut una persona per aquests fets. Agents de la Policia Nacional, de la Científica, es troben a la zona recollint informació i prenent mostres. El presumpte autor del crim, expliquen els testimonis, es va quedar allà després d’assestar a la seva víctima un tall al coll.

El lloc del crim és molt a prop de l’escola de la Inmaculada. Van ser moltes les persones que van presenciar l’esdevingut. «Vaig sentir crits, i vaig veure com sortia del cotxe l’amo de l’agència. Estava sagnant, demanant ajuda a crits, i va caure desplomat. El va apunyalar al coll», assenyalava una testimoni dels fets, encara impactada. Els sanitaris van arribar per assistir el ferit, que sagnava profusament, però res van poder fer per la seva vida i va acabar morint. A la zona es trobava també la filla de la víctima, que segons confirmen els presents va mirar d’auxiliar el seu pare. El presumpte assassí, segons els testimonis, es tracta d’una persona «normal, d’entre 50 i 60 anys, de cabell blanc i ulleres». «Després del que va passar es va quedar aquí», assegura la testimoni. Tot seguit van començar a arribar patrulles de policia que van arrestar el responsable del crim. La víctima, d’inicials F. J. R. T. i de 55 anys, és l’amo de la immobiliària Golder Star que es troba en aquest carrer.