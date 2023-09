La Policia Local de la Bisbal d'Empordà ha detingut un lladre multireincident que va marxar sense pagar de diversos bars del municipi, va robar la bossa de mà a una dona en una fleca i va intentar fer comprar amb la targeta sostreta. Diversos testimonis també van explicar que l'individu també havia ofert diverses joies. Després dels avisos rebuts, una patrulla el va localitzar l'home i el van arrestar. En el moment de la detenció, el detingut va resistir-se i els agents li atribueixen també un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat. L'home, de 32 anys i de nacionalitat romanesa, acumulava un total de 43 detencions per diversos fets delictius.

D'altra banda, la policia ha enxampat aquesta matinada dues persones que intentaven forçar la porta d'un pis per ocupar-lo. Un veí ha informat al cos policial bisbalenc que estava sentint fresses, com si algú estigués forçant una porta. El veí va aconseguir obtenir diverses imatges dels fets: hi havia dos individus amb el rostre tapat, amb ulleres de sol i gorra, a fi de no ser identificats.

Detinguts dos ocupes

Quan els agents van arribar al lloc els van enxampar fugint i, durant l’escorcoll de les persones i el seu vehicle van localitzar un trepant i unes tenalles de grans dimensions. Els dos individus, de 26 i 19 anys i de nacionalitat marroquina, van identificats i els agents van descobrir que havien estat implicats en diversos fets similars a la Bisbal.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Dilmé, assegura que "a les màfies de les ocupacions i als que ocupen per delinquir els hi ha de quedar clar que ara, amb el nou govern, a la Bisbal hi ha tolerància zero en aquest tema i la policia actuarà amb tota la contundència i totes les eines que ens permeti la legalitat vigent".

En aquest sentit, Dilmé remarca que és la col·laboració ciutadana és clau en aquests casos i que cal col·laborar amb la policia per tal de poder actuar "amb la màxima rapidesa i evitar que es consumi l'ocupació".