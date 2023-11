La Guàrdia Civil ha detingut aquesta setmana a Dolores (Alacant) cinc joves d'entre 15 i 17 anys acusats de la violació grupal a una menor de 15 anys quan estava en estat ebri, segons ha explicat avui el diari Información fonts properes al cas. Els menors detinguts han passat aquest dimecres a disposició de la Fiscalia d'Alacant, on se n'ha sol·licitat l'internament en un centre en règim tancat. La mesura d'internament ha estat acordada posteriorment pel jutjat de menors número 2 d'Alacant i els investigats han estat traslladats a centres d'Alacant, València i Castelló.

Els investigats han al·legat després del seu arrest que no van forçar la menor i algun han assegurat que les relacions sexuals que van mantenir van ser consentides, segons van explicar les mateixes fonts. Així mateix, existiria un enregistrament realitzat amb un telèfon mòbil per un dels implicats, segons les mateixes fonts.

Les detencions dels cinc presumptes implicats en la violació grupal han estat fetes per agents de l'Equip Dona Menor (Emume) de la Comandància de la Guàrdia Civil d'Alacant. La víctima va denunciar a la caserna de Dolores l'agressió patida el passat 10 de novembre des d'aquestes dependències es va activar el protocol per a aquest tipus de delictes i els investigadors especialitzats de l'Emume es van fer càrrec del cas i van procedir a l'exploració de la menor per demanar dades sobre els autors.

Coneguts de la víctima

Fonts properes a la investigació van assenyalar que diversos detinguts coneixien la víctima i que la violació grupal es va produir en un descampat de Dolores. La menor estava afectada per la ingestió de begudes alcohòliques quan presumptament va ser agredida sexualment i malgrat que alguns menors hagin declarat que ella va consentir tenir sexe, les fonts consultades van indicar que atesa l'edat de la víctima, 15 anys és delicte. Segons el Codi Penal, els menors de 16 anys no poden consentir tenir relacions sexuals, i per això, els ara detinguts se'ls imputa un delicte d'agressió sexual.

Un cop identificats els cinc menors que presumptament van participar en l'agressió sexual denunciada, els investigadors de l'Emume van procedir a detenir-los i han estat posats a disposició judicial a Alacant. Els detinguts han declarat a la Fiscalia de Menors, on s'ha sol·licitat al jutjat de Menors el seu internament en règim tancat atesa la gravetat dels fets.

Aquesta nova violació grupal es denuncia dos mesos després de la investigada a Crevillent, on la Guàrdia Civil va detenir vuit menors per agredir sexualment una nena de 13 anys durant cinc dies seguits.