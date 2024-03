Agents de la Policia Nacional han detingut a Madrid a un motorista que es va gravar circulant a 300 quilòmetres per hora en l'autopista M-50.

La investigació es va iniciar a finals del passat mes de febrer arran de la denúncia d'un usuari a les xarxes socials. En la comunicació, que es va fer a través de correu electrònic, s'alertava de la publicació d'un vídeo en el qual s'observava a un motorista circulant a 300 quilòmetres per hora en l'autopista madrilenya M-50.

Els agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència, a través del perfil de les xarxes socials de l'usuari que va publicar el vídeo, van poder detectar més publicacions en les quals el mateix motorista cometia el mateix tipus d'infraccions.

Reincident

En la primera de les publicacions s'observava al motorista circulant a una velocitat de 290 quilòmetres per hora al llarg de la M-50 i arribant a superar els 300 quilòmetres per hora en algun tram. Una altra de les publicacions pujada pel mateix usuari mostrava que el mateix motorista circulava a 213 quilòmetres per hora a l'autovia A-42, en direcció Madrid. En un tercer vídeo que apareixia en el mateix compte, es podia observar al motorista circulant per la M-50, a una velocitat de 290 quilòmetres per hora. El quart dels vídeos que van detectar els agents mostrava al motorista circulant en un tram de l'A-42 a una velocitat de 115 quilòmetres per hora en un tram limitat a 50 i a 280 per hora on el límit de velocitat es troba establert en 90 quilòmetres per hora.

Els investigadors van poder determinar que la motocicleta que apareixia en tots els vídeos era la mateixa i que el conductor circulava amb la placa de la matrícula doblegada cap a l'interior per impedir la seva identificació.

Després de diferents indagacions, els agents van identificar a l'usuari de la xarxa social que publicava els vídeos, al qual li figurava una motocicleta al seu nom de la mateixa marca i model. Posteriorment, va ser arrestat en la localitat madrilenya de Parla com a presumpte autor dels delictes contra la seguretat viària que apareixien en les publicacions.