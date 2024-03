Dani Alves paga el milió d'euros de fiança i sortirà de Brians aquest matí

Més de 14 mesos després de ser empresonat, el jugador Dani Alves finalment ha reunit el milió d'euros de fiança que li permetran sortir de la presó en llibertat provisional. A més, haurà de lliurar els passaports espanyol i brasiler, no podrà sortir del país i haurà d'acudir setmanalment davant el tribunal per a garantir que no escapa.

L'Audiència de Barcelona va condemnar a Dani Alves a quatre anys i mig de presó per violar a una jove en la discoteca Sutton de Barcelona a la fi de 2022. Després del judici, la lletrada del jugador va tornar a sol·licitar la seva llibertat provisional, com havia fet diverses vegades sense èxit abans que el brasiler s'assegués en la banqueta, ja que la sentència està recorreguda davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Presó de Brians 2 / DDG

Carrera contra rellotge

Malgrat que el tribunal creu que existeix "cert risc de fugida", va autoritzar la sortida d'Alves previ pagament d'una fiança i el compromís de no sortir del país, ja que considera que la possibilitat que té el jugador d'escapar al Brasil "s'ha minorat" amb la pena imposada, la meitat d'anys que demanava la Fiscalia.

Des que l'Audiència de Barcelona va ordenar la llibertat provisional d'Alves va començar una carrera contra rellotge de l'entorn del jugador per a aconseguir el milió d'euros que li havia de permetre sortir. Al no esperar-se una xifra tan alta, com van explicar diverses fonts a EL PERIÓDICO, han hagut de demanar col·laboració a familiars a més de sol·licitar un aval i rebre diners des del Brasil.