El van matar per un rellotge: a judici una parella per assassinar a un ancià al districte madrileny de Ciudad Lineal

13 de novembre de 2021. S.D. i M.V., una dona i un home, pugen al seu Volkswagen Polo i recorren Ciudad Lineal, un districte de Madrid. El rellotge marca les 12.00 hores, moment en el qual multitud de persones grans surten a passejar. No tenen una víctima fixa, ningú en el radar. Tampoc hi ha un objectiu clar, apoderar-se d'algunes pertinences de valor que portin és la consigna (cartera, anell, penjolls, rellotge…), segons el descrit per la Fiscalia, i sempre amb un mètode més o menys semblant: per sorpresa, amb contacte físic i per darrere.

A les 12.10 hores es van creuar amb G.M, jubilat de 79 anys. Anava sol, caminava a poc a poc, sembla feble. Un dels agressors (el noi) es queda en el cotxe, la dona que va amb ell aborda a l'ancià i, el que passa a continuació, ho completa el fiscal: "amb la intenció de provocar-li la mort, o admetent aquest resultat per en el cas que es produís" van posar fi a la seva vida per intentar robar-li el rellotge.

La Fiscalia Provincial de Madrid sol·licita 24 anys i onze mesos de presó per a S. D. i M. V. Ella, acusada de ser l'autora material de l'assassinat i ell, com a cooperador necessari per a perpetrar l'acció. El Ministeri Públic els imputa un delicte d'assassinat i un altre de robatori amb violència en el judici, amb jurat popular, que arrenca aquest dimarts a l'Audiència de Madrid.

Els fets

"Sobre les 12.10 hores del dia 13 de novembre de 2021 els acusats (S. D. i M. V.) es van dirigir a bord del vehicle als voltants del carrer Marques de Hoyos de Madrid", arrenca l'escrit d'acusació al qual ha accedit aquest mitjà. Ho van fer "amb la intenció d'enriquir-se il·lícitament en pretendre abordar a persones d'avançada edat i apoderar-se de totes les pertinences de valor que portessin, assumint tots dos els riscos que per a les persones que poguessin derivar-se de la seva acció".

En qüestió de minuts van trobar una víctima: G.M. Un home, ja jubilat, "79 anys d'edat", descriu la Fiscalia, "que caminava sol pel carrer i que, donades les seves característiques físiques, apreciables a simple vista, mancava de la més mínima possibilitat de defensa". Mentre un dels avui acusats (ell), "es quedava en el vehicle en actitud vigilant i a fi de garantir la fugida del lloc, l'acusada el va abordar per darrere, abraçant-lo, i amb la intenció de provocar-li la mort, o admetent aquest resultat en el cas que es produís, li va tapar fortament el nas i la boca, impedint-li respirar".

Mort a l'Hospital Ramón y Cajal

La víctima, l'ancià, malalt del cor, va caure a terra. "El que unit a la malaltia cardíaca que patia, va determinar que patís un infart agut de miocardi que li va provocar lesions cerebrals irreversibles que li van produir una situació de mort encefàlica". Lluny de parar, la dona, descriu el fiscal, "tractava d'apoderar-se del rellotge que portava, sense aconseguir-ho, en ser sorpresa per persones que s'aproximaven pel carrer". Va fugir sense el rellotge.

Un equip del SAMUR va atendre l'ancià, que va ser immediatament traslladat a l'hospital. "A conseqüència d'aquests fets, G.M. va morir a l'Hospital Ramón y Cajal de Madrid a les 12.30 hores del dia 16 de novembre de 2021", apunta la Fiscalia. "La causa, la parada cardiorespiratòria per un infart que va acabar determinant una mort encefàlica", de la qual no es va poder recuperar.

Els dos agressors van ser detinguts. Ella el juny de 2022, va entrar a la presó provisional. Ell ho va fer quatre mesos més tard, a l'octubre. Des de llavors no han sortit de la presó. Ho faran aquest dimarts, traslladats en un furgó de la Guàrdia Civil i custodiats pels passadissos de l'Audiència Provincial de Madrid, enmanillats, per la Policia Nacional. Aquest dimarts respondran davant el jutge. Estan acusats d'assassinat i robatori amb violència.

Tots dos s'enfronten a 23 anys i onze mesos de presó per matar a G.M., mentre passejava prop de casa, com li havia dit el metge per a millorar el seu cor. No va poder respondre a l'esglai i la falta d'oxigen. El van matar per un rellotge.

La Policia Nacional va registrar 12.233 robatoris amb violència en la Comunitat de Madrid el 2023. Durant el 2021, any en què van assassinar i van intentar robar a G.M., s'en van registrar 12.153. A l'espera de dades actualitzades que donin compte de la xifra de 2024.

En el que portem d'any, la Policia Municipal de Madrid ha actuat en 56 robatoris amb violència en el primer trimestre d'enguany pels carrers de la capital.