L'acusada d'assassinar la seva filla a Sant Joan Despi era "manipuladora, narcisista i egocèntrica"

La segona sessió del judici a l'Audiència de Barcelona contra Cristina Rivas Espejo, acusada d'assassinar la seva filla Yaiza de 4 anys a Sant Joan Despí en el 2021 ha estat marcat per la declaració de familiars de les dues que han descrit a l'acusada com una persona "manipuladora". Sergio, pare de la menor morta i exparella de la processada, ha afirmat que Cristina és una persona "manipuladora, narcisista i egocèntrica" i que quan es va assabentar que ell tenia una nova parella va intentar tornar amb ell, utilitzant el victimisme, com inventar-se que patia càncer d'úter.

El testimoni ha explicat que la processada l'assetjava enviant-li missatges de telèfon mòbil i que es presentava a casa seva per demanar-li reprendre la relació. "Era manipulació pura i dura, xantatge", ha explicat davant el jurat després de relatar com la processada el va deixar en dues ocasions per una altra persona. També ha negat que Cristina tingués una malaltia mental, com sosté la defensa de l'acusada per demanar una eximent a la pena per assassinat.

La Fiscalia i l'acusació particular, que representa a la família del pare, reclamen presó permanent revisable per a Cristina. Sergio ha explicat que la processada el va colpejar en alguna ocasió i el va amenaçar diverses vegades amb endur-se'n a la menor o frases com: "no et deixaré veure la nena". També ha assegurat que els dies previs al fet que la mare cometés el crim i s'intentés suïcidar va rebre insults per no voler tornar amb ella.

Sergio també ha explicat que poc abans del crim, Cristina li va enviar un missatge retraient-li que preferís estar amb una altra dona i les filles d'aquesta abans que amb ella i Yaiza.

Maltractament psicològic

En el judici també va declarar Concepción, mare de la processada, qui també ha assegurat que és "manipuladora". Ha explicat que quan es va assabentar que la seva exparella estava en una altra relació va començar a assetjar-lo: "tenia l'obsessió que no volia que la nena estigués amb una altra dona".

La mare ha relatat que tenia molts enfrontaments amb la seva filla, a la qual acusava d'haver enganyat a Sergio. A més, ha explicat que ella també va tenir diverses parelles després de la relació. "Era una manipuladora, et feia sentir com que ella sempre tenia la raó, deia moltes mentides" ha explicat Concepción qui ha afegit que "estava psicològicament malament per culpa d'ella".

Per a Concepción la "gota que va fer caure el got" en la relació entre Sergio i Cristina va ser una disputa per empadronar a la menor en un altre municipi per anar a un altre col·legi. A partir de llavors, la processada va augmentar les amenaces i només es va acostar a la seva exparella de nou quan es va assabentar que tenia una relació per a tornar amb ell.

L'àvia de la menor va ser la que va trobar els cossos de l'acusada i la menor en l'habitatge que compartien a Sant Joan Despí. Ha explicat que va veure marques en el coll de la nena: "vaig sortir xisclant com una boja dient 'filla de puta que has fet' i vaig començar a donar cops a tot".

A la germana de Concepción, que l'acompanyava, li va donar un atac d'ansietat. La dona va pensar que la seva filla també estava morta i va ser quan van arribar veïns i van avisar a emergències. L'àvia de la menor ha explicat que pren molta medicació i que té "la imatge de la meva nena sempre al cap". "No l'he perdonat ni la perdonaré en la vida, per mi, la meva filla va morir el 31 de maig de 2021", ha declarat.

En la carta que Cristina va deixar per la seva mare, i que ella no va llegir mai fins que la hi va relatar el fiscal en el judici aquest dimarts, la processada demanava perdó i deia: "sé que mai ho entendràs... ho faig per l'odi que sento per Sergio... et deixo diners per a l'enterrament... no m'odiïs".