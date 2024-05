El 39% dels accidents a les carreteres gironines deriven de la irrupció de fauna salvatge a la calçada

A les carreteres gironines, els accidents de trànsit provocats per la irrupció de fauna cinegètica a la calçada representen el 39% del total d'accidents. Això segons dades dels Mossos d'Esquadra de l'any passat, quan se'n van registrar 1.307 dels 3.389 totals. De mitjana, el 2023 se'n van produir més de tres i mig cada dia i aquesta tipologia d'accidents va augmentar un 7% respecte de l'any anterior. Les carreteres que més n'acumulen són l'N-260, que uneix Puigcerdà amb Portbou (Alt Empordà) i la C-63, de Sant Esteve d'en Bas (Garrotxa) a Lloret de Mar (Selva). El cap de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona, Joan Costa, explica que tot i que els animals solen travessar carreteres comarcals pròximes al bosc, també ho fan a vies com l'AP-7.

Segons dades facilitades per l'Àrea Regional de Trànsit de Girona dels Mossos d'Esquadra, l'any passat els accidents amb fauna salvatge implicada van augmentar un 7% respecte a l'any anterior. En concret, es va passar dels 1.219 del 2022, als 1.307 accidents el 2023. A més, també va augmentar el percentatge que representen del total d'accidents que es produeixen a la demarcació. Si el 2022 van suposar un 37% de l'accidentalitat, l'any passar s'enfilaven fins al 39%. Això, tenint en compte que els accidents totals a les comarques gironines el 2022 van ser 3.299 i el 2023, 3.389.

Més accidents a l'hivern

A més, l'època de l'any que més accidents acumula a conseqüència de la irrupció d'algun animal a la calçada és l'hivern. L'any passat, el pic més gran va ser al novembre, quan es van registrar 195 accidents d'aquesta tipologia. El van seguir el desembre amb 160 accidents, l'octubre amb 125 i el gener amb 110. Per contra, quan menys n'hi va haver va ser a l'estiu i el mes de juny va registrar la xifra més baixa: 77.

Aquesta és una tendència que es manté. Quan més accidents es van produir el 2022 també va ser al novembre amb 187, seguit dels 162 del desembre. I el juny va registrar la xifra més baixa amb 60 accidents per irrupció de fauna salvatge a les carreteres gironines.

El cap de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona, Joan Costa, explica que els animals solen travessar carreteres comarcals pròximes al bosc i acostumen a fer-ho de nit. Una conducta que explicaria per què a l'hivern, quan es fa fosc més d'hora, hi hauria també més accidents amb fauna implicada. En aquest sentit, des del cos es recomana extremar la precaució quan es fa fosc i reduir la velocitat quan es passa per trams on els senyals alerten que hi pot haver presència d'animals.

Alerta de perill imminent

Per intentar disminuir el nombre d'accidents provocats per fauna cinegètica que travessen la carretera, els Mossos d'Esquadra elaboren, conjuntament amb els Agents Rurals, uns mapes de punts calents a totes les vies de la demarcació. "En aquests punts, a banda dels senyals d'alerta, incrementem la presència policial perquè els conductors ens vegin, redueixin la marxa i estiguin més alerta", explica el cap de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona.

Actualment, també s'està implantant una prova pilot en alguns punts en què s'instal·len detectors de presència animal enfocats als camps o al bosc del costat de les vies. Això permet detectar moviment i alertar els conductors a través de pantalles LED del risc imminent d'irrupció d'un animal a la calçada en temps real.

Tot i les mesures preventives, des de Mossos alerten que si conduint ens topem amb un animal de sobte, és importantíssim mantenir la direcció per no envair el sentit contrari i exposar-se a una col·lisió frontal. "Aconsellem que el conductor redueixi velocitat i es prepari per tenir un possible impacte, perquè si fa una maniobra evasiva les conseqüències poder ser molt més greus", afirma Joan Costa.

Les carreteres amb més accidents

Les carreteres gironines que més accidents acumulen són l'N-260, que uneix Puigcerdà amb Portbou (Alt Empordà) i la C-63, de Sant Esteve d'en Bas (Garrotxa) a Lloret de Mar (Selva), així com l'N-II, de Tordera (Maresme) a la Jonquera (Alt Empordà); la C-66, de Palafrugell (Baix Empordà) a Besalú (Garrotxa) i la C-65, de Vilablareix (Gironès) a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). A més, Joan Costa alerta que tot i les proteccions que es posen al voltant de les autopistes, alguns animals se les empesquen per fer-les malbé i acabar apareixent a la via. Així, l'AP-7 també està al capdamunt de la llista de carreteres que més accidents acumulen a la demarcació de Girona.

Pel que fa a tipologia d'animals implicats en accidents de trànsit, la majoria solen ser mamífers ungulats i, sobretot, porcs senglars i cabirols. La proliferació d'aquestes espècies, segons detallen des del cos de Mossos, fa augmentar la possibilitat de patir un accident. Per aquest motiu, en col·laboració amb els Agents Rurals i amb grups de caçadors, es fan batudes per controlar-ne la població.