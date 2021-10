Fortnite s'ha consolidat com un dels videojocs més importants del món, però també com a un dels jocs que més problemes d'adicció genera en nens i adolescents. El passat setembre sortia a la llum el primer cas d'un jove espanyol hospitalitzat durant dos mesos per la seva addicció a quest joc, en el que jugava 20 hores diàries.

Segons dades de Qustodio, els menors d'arreu del món juguen a Fortnite una mitjana de 98 minuts al dia. Un temps superior als 56 minuts que dediquen als videojocs els nens i nenes a Espanya, també segons dades de Qustodio.

El 2019, l'Organització Mundial de la Salut (OMS), va incloure de forma oficial l'addicció als videojocs dins dels «trastorns mentals, del comportament o del desenvolupament neurològic». L'educació que donem als nostres fills i filles sobre l'ús de Fortnite i altres videojocs condicionarà la relació sana o addicció que tindran amb aquests videojocs.

En què consisteix Fortnite?

Es pot jugar a Fortnite de dues formes. D'una banda, a la versió individual, Save the World, el jugador ha de sobreviure a una tempesta i unir-se a la resta d'humans que hi ha al món per matar zombis. D'altra banda, a la versió multijugador, Battle Royals, hi ha partides de fins a 100 jugadors que tenen l'objectiu de matar a la resta de jugadors fins que en quedi un de sol. En aquesta última modalitat s'hi pot jugar sol, per parelles o per equips.

El joc és un shooter, és a dir, els jugadors utilitzen armes per sobreviure i matar als altres. A diferència d'altres jocs violents, Fortnite no ensenya sang en els seus grafismes.

No està recomanat per menors de 12 anys, ja que a part d'ensenyar imatges de violència, la versió multijugador compta amb un xat en el que qualsevol desconegut pot dirigir-se als menors.

Per què Fortnite genera addicció?

L'estudi Generació Z i Fortnite: El que més enganxa als més petits de la Universitat de Lleida assenyala alguns dels «ganxos» presents en aquest videojoc que fan que no vulguem deixar de jugar-hi: L'instint de supervivència per estar alerta constantment mentre es juga, la promesa de recompensa, que implica que encara que es perdi una partida, sigui possible aconseguir la recompensa a la següent, la personalització dels personatges, etc.

Tanmateix, després de realitzar una enquesta a 561 nens espanyols, els resultats demostren que el que més agrada als menors d'entre 8 i 11 anys és l'emoció que no atrapin ni matin al seu personatge, així com que cada partida sigui nova i mai es repeteixi el mateix. Aquest estudi conclou que la popularitat del joc es deu a un procés de bola de neu, és a dir, que si els amics o companys hi juguen, la resta no es vol sentir exclosa.

A més, com explica la psiquiatra Marian Rojas en la seva ponència Cómo educar para que le pasen cosas buenas a tus hijos, cada vegada que es juga a un videojoc es genera plaer i s'allibera dopamina constantment. Som addictes a la sensació que genera aquesta dopamina en jugar a Fortnite i a altres jocs.

Claus per educar als infants en una relació saludable amb els videojocs

Els infants no tenen autocontrol sobre allò a què juguen. La solució per evitar addiccions no passa per la prohibició, sinó per una educació sana cap a les pantalles i videojocs. Són els pares i les mares els qui han de posar un límit i unes normes des que són petits.

L'Associació Espanyola del Videojoc (AEVI) aporta a pares i mares una sèrie de recomanacions perquè els fills facin un ús responsable dels videojocs: