La diada de Sant Valentí s'acosta. Estàs buscant el regal perfecte per sorprendre la teva parella? Aquí trobaràs la resposta: un Apple Watch és l'elecció perfecta! No només és un rellotge de luxe amb un disseny elegant, sinó que també compta amb una gran varietat de funcions i característiques que el converteixen en l'accessori ideal per a qualsevol persona amb estil.

A INTECAT, t'explicaran per què l'Apple Watch és el regal perfecte per a Sant Valentí i com pots fer que la teva parella se senti especial amb aquest regal. Com és l'Apple Watch i per què comprar-lo? L'Apple Watch disposa d'aquestes característiques: Pantalla Retina sempre activa: La teva parella pot veure l'hora, les notificacions i l'estat de la seva activitat física en qualsevol moment sense haver de moure el canell. Controlar la música i atendre trucades: Amb l'Apple Watch, la teva parella pot controlar la música i les trucades directament des de la seva nina, cosa que significa que no ha de treure el seu telèfon de la butxaca cada vegada que vulgui fer alguna cosa. Seguiment de l'activitat: L'Apple Watch ve amb un seguiment de l'activitat incorporat que registra el nombre de passos donats, la distància recorreguda, l'entrenament i la freqüència cardíaca. Personalitzar el rellotge: Amb una àmplia varietat de corretges i esferes disponibles, la teva parella pot personalitzar el seu Apple Watch perquè s'adapti al seu estil personal. Actualment, hi ha tres models diferents que són l'Apple Watch SE, Apple Watch Series 8 i Apple Watch Ultra. Amb aquesta gamma podràs triar entre diferents mesures de pantalla, colors i triar entre la versió GPS o GPS + Cellullar per a poder deixar l'iPhone a casa, realitzar trucades i contestar missatges sense la necessitat de tenir el teu mòbil a prop, ja que tindrà l'opció de demanar una SIM pel teu iWatch. En aquest vídeo comparatiu podràs conèixer també amb tot detall quin és el que millor model s'adaptarà al dia a dia del teu amor. És un rellotge amb molts avantatges, ja que algunes funcions són ideals per a gaudir en parella: Walkie-talkie , sigui perquè has sortit de compres o perquè estàs intentant trobar a una persona entre una multitud, comunica't amb tan sols un toc mitjançant l'app Walkie-talkie. Afegeix amics i tria quan vols parlar.

amb l'Apple Watch. Fes competicions setmanals per veure qui fa més exercici per posar-vos en forma de la mà. També està dotat d'unes característiques concretes pel que fa a la seguretat: Paga amb targeta amb Apple Watch gràcies a Apple Pay. Accés a aplicacions de seguretat personal gràcies al desbloqueig de l'Apple Watch. Lliurament i garantia L'Apple Watch es pot lliurar en 24/48 h hàbils amb enviament gratuït a Península Ibèrica i Balears. Tots els productes que el CLIENT pugui adquirir el PORTAL tenen una garantia de tres (3) anys comptats a partir de la data de lliurament del producte, exceptuant casos concrets que poden oferir una durada diferent. Per a més informació sobre la garantia fes clic aquí En conclusió, l'Apple Watch és el regal perfecte per sorprendre la teva parella en Sant Valentí. Amb el seu disseny elegant, pantalla Retina sempre activa, controls de música, notificacions i trucades, seguiment d'activitat i opcions de personalització, la teva parella podrà gaudir d'un rellotge de luxe amb una gran quantitat de funcions i característiques. A més, amb la seguretat avançada, podrà protegir les seves dades personals i realitzar transaccions de manera segura. No ho dubtis i sorprèn la teva parella aquest pròxim Sant Valentí amb un regal que no sols és útil sinó també molt elegant, un Apple Watch.