La disposició de l'entorn influeix més del que es pot pensar a l'hora de reordenar una habitació. Entre altres motius, pot ser un problema per a activitats quotidianes, com ara carregar un dispositiu o connectar els cables de la teva zona de treball. Per això, qualsevol solució que permeti recarregar la bateria del telèfon sense haver de deixar de fer-lo servir és benvinguda. Alguns opten per utilitzar bateries externes i altres per renunciar a un espai confortable per atendre el mòbil al costat de la font d'alimentació, però això no cal.

Si per alguna cosa és coneguda Ikea, a més dels preus dels seus productes, és per l'àmplia varietat de productes que l'empresa posa a disposició del seu públic. Si dones una ullada per les seves botigues, ja no trobaràs només mobles. La marca s'obre cada dia a més articles per fer de casa un lloc molt més confortable per un preu assequible.

La solució de la marca sueca no implica renunciar a la manera tradicional de carregar els dispositius, sinó que actua com a intermediària. Si els endolls queden massa lluny del teu abast a l'hora de treballar i necessites tenir el telèfon mòbil al costat, et pots fer amb 'Lörby', un carregador USB que a més et donarà l'oportunitat de carregar fins a tres dispositius alhora. L'article, a més a més, compta amb un imant o amb una pinça perquè el puguis fixar a la taula de treball o a qualsevol altra superfície. El preu és de 19,99 euros i està disponible en color negre.